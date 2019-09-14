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Süper Lig: Antalyaspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4.

14 Eylül 2019 Cumartesi 22:09
Süper Lig: Antalyaspor: 2 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Blanco’nun ceza alanı içinde topla buluşturduğu Nazım Sangare’nin şutu kaleciden geri döndü. Ancak, maçın hakemi VAR’ın uyarısı ise Nazım Sangare’nin topa vurduğu anda Djedje tarafından düşürüldüğünü tespit ederek penaltı kararı verdi.


50. dakikada penaltı atışını kullanan Serdar Özkan topu ağlara gönderdi. 2-1


62. dakikada Charles’in ceza sahası dışından şutu az farkla yandan auta gitti.


75. dakikada sağ kanattan Mensah’ın penaltı noktası üzerine kullandığı köşe vuruşunda Poulain’in kafası ağlarla buluştu. 2-2


80. dakikada Blanco’un ceza sahası dışından sert şutu az farkla yandan auta gitti.



Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydınus xx, Kemal Yılmaz xx, Süleyman Özay xx


Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Diego x, Bahadır Öztürk x, Çelustka x, Charles x, Ufuk Akyol x (Hakan Özmert dk. 89 ?), Chahechouhe x, Serdar Özkan xx (Fredy dk. 82 x), Mukaıru x (Dala dk. 78 x), Gustavo Blanco xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Tarık Çamdal, Chico, Harun Alpsoy, Cissokho, Bünyamin Balcı


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Miguel Lopez x, Poulaine x, Rıenstra x, Yasir Subaşı x, Hasan Hüseyin Acar x, Djedje x (Tavares dk. 54 x), Ntep x (Ziya Alkurt dk. 31 x), Mensah x, Bilal Başaçıkoğlu xx (Aksel Aktaş dk. 84 ?), Adebayor xx


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Emre Demir, Atila Turan, Levent Güren, Mert Kula


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Blanco (dk. 2), Serdar Özkan (dk. 50 pen.) (Antalyaspor), Adebayor (dk. 44 pen.), Poulain (dk. 75) (İstikbal Mobilya Kayserispor)


Sarı Kartlar: Ufuk Akyol, Sangare, Serdar Özkan, (Antalyaspor), Djedje (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 22:09
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