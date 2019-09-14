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Süper Lig: Antalyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4.

14 Eylül 2019 Cumartesi 21:11
Süper Lig: Antalyaspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 4. haftasında Antalyaspor sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (ilk yarı)


2. dakikada Serdar Özkan’ın sağ kanattan ceza sahası içine ortasında boşta kalan topu kontrol eden Blanco, vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-0


13. dakikada Serdar Özkan, pasını ceza sahası içinde hareketlenen Sangare’ye bıraktı, bu futbolcunun yerden şutu kale direği dibinden auta gitti.


40. dakikada Bilal Başaçıkoğlu’nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direğe yönelen topu önünde bulan Lopes, kaleye şutunu gönderdi. Kaleci Boffin’in çeldiği topu sağ arka direkte Ziya Alkurt’un kaleye gönderdiği top Sangare’ye çarparak dışarı çıktı. VAR hakeminin uyarısıyla Fırat Aydınus, Sangare’nin topun dışarı çıkmadan elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasına gitti.


44. dakikada Adebayor, penaltı atışını gole çevirdi. 1-1



Stat: Antalya


Hakemler: Fırat Aydınus x, Kemal Yılmaz x, Süleyman Özay x


Antalyaspor: Boffin x, Nazım Sangare x, Diego x, Bahadır Öztürk x, Çelustka x, Charles x, Ufuk Akyol x, Chahechouhe x, Serdar Özkan xx, Mukaıru x, Gustavo Blanco xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Eren Albayrak, Dala, Fredy, Tarık Çamdal, Chico, Harun Alpsoy, Cissokho, Hakan Özmer, Bünyamin Balcı


Teknik direktör: Bülent Korkmaz


İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung x, Miguel Lopez x, Poulaine x, Rıenstra x, Yasir Subaşı x, Hasan Hüseyin Acar x, Djedje x, Ntep x (Ziya Alkurt dk. 31 x), Mensah x, Bilal Başaçıkoğlu x, Adebayor xx


Yedekler: Hakan Arıkan, İsmail Çipe, Ramazan Civelek, Emre Demir, Atila Turan, Aksel Aktaş, Levent Güren, Mert Kula, Tavares


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Blanco (dk. 2) (Antalyaspor), Adebayor (dk. 44 pen.) (İstikbal Mobilya Kayserispor)


Sarı Kartlar: Ufuk Akyol, Sangare (Antalyaspor)

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 21:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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