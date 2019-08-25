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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

25 Ağustos 2019 Pazar 23:54
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maçı konuk ekip Yukatel Denizlispor 2-0 kazandı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


48. dakikada Antalyaspor, Celustka ile gol fırsatını değerlendiremedi. Ceza sahasının dışında topla buluşan Celustka’nın kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çektiği şut üstten az farkla auta gitti.


65. dakikada Recep Niyaz’ın kendi sahasından çıkardığı ara pasına hareketlenen Rodallega hareketlendi. Kaleci Boffin orta saha yakınına kadar çıkıp topu kayarak uzaklaştırdı.


66. dakikada Assiati’nin pasıyla sol çaprazdan içeri kat eden Bergdich, topu ayağına alır almaz vurdu. Meşin yuvarlak kalecinin sağından auta çıktı.


68. dakikada sağ çaprazdan kaleye doğru ilerleyen Barrow’un sol ayağının içiyle uzak köşeye yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 0-2


76. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Chahechouhe’nun uzak köşeye şutunu kaleci Stachowiak uzanarak çeldi.


78. dakikada havadan ceza sahasına yollanan topa Lopes Diego’yla girdiği hava topu mücadelesinde elle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Atıf Chahechouhe’nun şutunu kaleci uzanarak kurtardı.


90+2. dakikada Assiati’nin pasıyla sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Sacko’nun kalecinin yanından bıraktığı topu Charles son anda uzaklaştırdı.



Stat: Antalya


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Asım Yusuf Öz xx, Yasin Kol xx


Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Celustka XX, Diego Angelo xx, Bahadır Öztürk x, Charles xx, Serdar Özkan xx (Fredy dk. 70 x), Amilton xx, Hakan Özmert xx (Chahechouhe dk. 46 xx), Ufuk Akyol xx, Mukairu xx (Gelson Dala dk. 62 x)


Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarım Çamdal, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Harun Alpsoy, Chico, Harun Kavaklıdere


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Yukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Tiago Lopez xx, Oğuz Yılmaz xx, Sapunaru xx, Bergdich xx, Zeki Yavru xx (Mbamba dk. 60 xx), Murowski xx, Aissati xxx, Recep Niyaz xx (Mustafa Yumlu dk. 90 ?), Barrow xxx (Sacko dk. 86 ?), Rodallega xx


Yedekler: Tolgahan Acar, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan, Burak Çalık, Estupinan, Mehmet Akyüz, Sedat Şahintürk


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Goller: Bahadır Öztürk (dk. 37 k.k), Barrow (dk. 68) (Yukatel Denizlispor)


Sarı Kartlar: Zeki Yavru, Barrow, İsmail Aissati (Yukatel Denizlispor), Ufuk Akyol (Antalyaspor)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 23:54
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