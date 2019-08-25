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Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

25 Ağustos 2019 Pazar 22:48
Süper Lig: Antalyaspor: 0 - Yukatel Denizlispor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2. haftasında Antalyaspor sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı misafir ekip Yukatel Denizlispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Hakan Özmert’in kendi sahasından gönderdiği uzun topta, rakip defansın arkasına sarkan Amilton, topu ceza sahasında göğsüyle kontrol edip bekletmeden vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.


21. dakikada yine Hakan Özmert’in defansın arkasına yolladığı topu göğsüyle yumuşatan Amilton, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta yolladı. Bu sırada yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.


33. dakikada Antalyaspor ceza sahasına yakın bölgeden serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Diego’nun sert şutunda, kaleci Stachowiak topu zorlukla kornere çeldi.


37. dakikada ceza alanı sol çaprazdan şutunu çeken İsmail Aissati’nin vuruşuna Bahadır Öztürk ayak koymak isterken topu kendi ağlarına yolladı. 0-1


42. dakikada ceza sahası sol çaprazından sert şut çeken İsmail Aissati’nin şutunu, kaleci Boffin kornere gönderdi.



Stat: Antalya


Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Asım Yusuf Öz xx, Yasin Kol xx


Antalyaspor: Boffin xx, Nazım Sangare xx, Celustka XX, Diego Angelo xx, Bahadır Öztürk xx, Charles xx, Serdar Özkan xx, Amilton xx, Hakan Özmert xx, Ufuk Akyol xx, Mukairu xx


Yedekler: Ferhat Kaplan, Tarım Çamdal, Atıf Chahechouhe, Bünyamin Balcı, Salih Dursun, Harun Alpsoy, Chico, Fredy, Harun Kavaklıdere, Gelson


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Yukatel Denizlispor: Stachowiak xx, Tiago Lopez xx, Oğuz Yılmaz xx, Sapunuru xx, Bergdich xx, Zeki Yavru xx, Murowski xx, Aissati xxx, Recep Niyaz xx, Barrow xx, Rodallega xx


Yedekler: Tolgahan Acar, Keremcan Akyüz, Olcay Şahan, Burak Çalık, Estupinan, Mehmet Akyüz, Sedat Şahintürk, Sacko, Mbamba, Mustafa Yumlu


Teknik Direktör: Yücel İldiz


Gol: Bahadır Öztürk (dk. 37 k.k) (Denizlispor)


Sarı Kart: Zeki Yavru (Denizlispor)

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 22:48
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