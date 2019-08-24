Süper Lig: Alanyaspor: 4 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu) Süper Lig’in 2.

Süper Lig’in 2. hafta maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi takımının 4-1’lik üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

54. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Fernandes atağa destek veren N’Sakala’ya pas attı. N’Sakala ise bekletmeden topu ön direğe gönderdi. Topla buluşan Cisse tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

60. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Bakasetas ile duvar pası yapan Fernandes ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fernandes’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih’in müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 3-1

68. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efecan topla birlikte Kasımpaşa ceza sahasına yöneldi ancak savunma son anda araya girdi ve tehlikeyi engelledi.

89. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Efecan, meşin yuvarlağı yanında bulunan Yacine Bammou’ya aktardı. Yacine dönerek ceza sahası çizgisi üzerinden sert vuruşunda ağları sarstı. 4-1



Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Serkan Tokat x, Erdinç Sezertam xx, Bahtiyar Birinci x

Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xx, Fabrice N’Sakala xx, Welinton Silva xxx, Steven Caulker xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xxx, Manolis Siopis xx, Papiss Cisse xxx (Yacine Bamou dk. 86 xx)Anastasios Bakasetas xxx (Salih Uçan dk. 77 x), Junior Fernandes xx (Djalma Campos dk. 71 x)

Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner, Hasan Ayaroğlu, Onur Bulut, Musa Çağıran

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Karim Hafez xx, Strahil Popov xx, Jorge Fernandes xx, Syam Ben Youssef xxx, Yusuf Erdoğan xxx (İlhan Depe dk. 60 x), Abdul Khalili xx, Aytaç Kara xx, Haris Hajradinovic xxx (Veysel Sarı dk. 62 x), Bengali Koita xx, Mame Thiam xxx (Mustafa Pektemek dk. 71 ?)

Yedekler: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Onur Ural, Uğurcan Yazğılı, Azad Toptik, Tobias Heintz, , Özgür Çek,

Teknik Direktör: Kemal Özdeş

Goller: Anastasios Bakasetas (dk. 29), Cisse (dk. 54), Fernandes (dk. 60), Yacine Bammou (dk. 89) (Alanyaspor), Mame Thiam (dk. 33) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Welinton Silva, Efecan Karaca (Alanyaspor), Mame Thiam, Abdul Khalili, Karim Hafez, Mustafa Pektemek (Kasımpaşa)

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