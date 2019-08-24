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Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:53
Süper Lig: Alanyaspor: 1 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2. hafta maçında Alanyaspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.


Kırıkkale’de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına karşılaşma 1 dakika geç başlarken, iki takım futbolcuları ve hakemler sahaya siyah pankartla çıktı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada sol kanattan gelişen Kasımpaşa atağında, hızla ceza sahasına sokulan Koita’nın ortasında savunma araya girdi ve tehlikeyi önledi.


22. dakikada Efecan rakibinden kazandığı topu Bakasetas’a aktardı. Yunan oyuncu ise savunma arkasına sarkan Cisse’yi gördü fakat yıldız golcünün karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşu kaleci Fatih ayaklarıyla kornere çeldi.


29. dakikada gelişen Alanyaspor atağında sol kanattan Junior Fernandes’in ortasında ceza sahasında topla buluşan Efecan kafasıyla topu Bakasetas’a indirdi. Bakasetas ise gelişine sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. 1-0


33. dakikada gelişen Kasımpaşa kontratağında hızla ceza sahası önüne gelen Hajradinovic topu içeri koşan Yusuf’a aktardı. Bu oyuncu ise bekletmeden arka direğe gönderdiği pası alan Mame Thiam boş kaleye gönderdi. 1-1



Stat: Bahçeşehir Okulları


Hakemler: Serkan Tokat x,Erdinç Sezertam xx, Bahtiyar Birinci x


Alanyaspor: Marafona xx, Juanfran xxx, Fabrice N’Sakala xx, Welinton Silva xxx, Steven Caulker xx, Ceyhun Gülselam xx, Efecan Karaca xx, Manolis Siopis xx, Papiss Cisse xx, Anastasios Bakasetas xxxx, Junior Fernandes xxx


Yedekler: Haydar Yılmaz, Kaan Kanak, Giorgos Tzavellas, Taha Yalçıner, Djalma Campos, Hasan Ayaroğlu, Onur Bulut, Musa Çağıran, Salih Uçan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kasımpaşa: Fatih Öztürk xx, Karim Hafez xx, Strahil Popov xx, Jorge Fernandes xx, Syam Ben Youssef xxx, Yusuf Erdoğan xxx, Abdul Khalili xx, Aytaç Kara xx, Haris Hajradinovic xxx, Bengali Koita xx, Mame Thiam xxx


Yedekler: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Onur Ural, Uğurcan Yazğılı, Veysel Sarı, Azad Toptik, Tobias Heintz, İlhan Depe, Özgür Çek, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Kemal Özdeş


Goller: Anastasios Bakasetas (dk. 29) (Alanyaspor), Mame Thiam (dk. 33) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Welinton Silva (Alanyaspor), Mame Thiam, Abdul Khalili (Kasımpaşa)

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 22:53
  1. doğa

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