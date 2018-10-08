Süper Lig 9. hafta maçları 9. Hafta fikstürü ve Süper Lig 8. hafta puan durumu

Süper Lig’de 8. Haftanın kapanış maçında Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması vardı. Konyaspor 2-2 Beşiktaş maçı eşitlikle bitti. 8. Hafta maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig puan durumu ile Süper Lig 9. Hafta karşılaşmaları merak ediliyor.

İşte Süper Lig 9. Hafta fikstürü

19 EKim- Galatasaray - Bursaspor

20 Ekim- Kasımpaşa - Akhisarspor

20 Ekim- Başakşehir - Kayserispor

20 Ekim- Sivasspor - Fenerbahçe

21 Ekim- Çaykur Rizespor - Konyaspor

21 Ekim- Ankaragücü - Yeni Malatyaspor

21 Ekim- Alanyaspor - Antalyaspor

21 Ekim- Göztepe - Beşiktaş

22 Ekim- Trabzonspor - Erzurumspor