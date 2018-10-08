Süper Lig 9. hafta maçları 9. Hafta fikstürü ve Süper Lig 8. hafta puan durumu
Süper Lig’de 8. Haftanın kapanış maçında Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması vardı. Konyaspor 2-2 Beşiktaş maçı eşitlikle bitti. 8. Hafta maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig puan durumu ile Süper Lig 9. Hafta karşılaşmaları merak ediliyor. İşte Süper Lig 9. Hafta fikstürü...08 Ekim 2018 Pazartesi 16:15
Süper Lig’de 8. Haftanın kapanış maçında Konyaspor-Beşiktaş karşılaşması vardı. Konyaspor 2-2 Beşiktaş maçı eşitlikle bitti. 8. Hafta maçlarının oynanmasının ardından Süper Lig puan durumu ile Süper Lig 9. Hafta karşılaşmaları merak ediliyor.
İşte Süper Lig 9. Hafta fikstürü
19 EKim- Galatasaray - Bursaspor
20 Ekim- Kasımpaşa - Akhisarspor
20 Ekim- Başakşehir - Kayserispor
20 Ekim- Sivasspor - Fenerbahçe
21 Ekim- Çaykur Rizespor - Konyaspor
21 Ekim- Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
21 Ekim- Alanyaspor - Antalyaspor
21 Ekim- Göztepe - Beşiktaş
22 Ekim- Trabzonspor - Erzurumspor
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