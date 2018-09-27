Süper Lig 7. Hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?
Son dakika haberine göre Süper Lig'de 7. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Açıklanan hakemler Galatasaray – Erzurumspor maçının hakemi Alper Ulusoy, Trabzonspor-Kasımpaşa maçında düdüğü çalacak isim Ali Palabıyık, Beşiktaş - Kayserispormaçının hakemi iseYaşar Kemal Uğurlu. İşte Süper Toto Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemler…27 Eylül 2018 Perşembe 11:28
Son dakika haberine göre Süper Lig'de 7. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Açıklanan hakemler Galatasaray – Erzurumspor maçının hakemi Alper Ulusoy, Trabzonspor-Kasımpaşa maçında düdüğü çalacak isim Ali Palabıyık, Beşiktaş - Kayserispor maçının hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu. İşte Süper Toto Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemler…
Galatasaray - BB Erzurumspor / Alper Ulusoy
Alanyaspor - Akhisarspor / Arda Kardeşler
Trabzonspor - Kasımpaşa / Ali Palabıyık
Beşiktaş - Kayserispor / Yaşar Kemal Uğurlu
Sivasspor - Bursaspor / Halis Özkahya
Göztepe - Konyaspor / Mete Kalkavan
Rizespor - Fenerbahçe / Cüneyt Çakır
Ankaragücü - Antalyaspor / Tugay Kaan Numanoğlu
Başakşehir - Yeni Malatyaspor / Fırat Aydınus
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