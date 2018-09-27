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Süper Lig 7. Hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 7. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Açıklanan hakemler Galatasaray – Erzurumspor maçının hakemi Alper Ulusoy, Trabzonspor-Kasımpaşa maçında düdüğü çalacak isim Ali Palabıyık, Beşiktaş - Kayserispormaçının hakemi iseYaşar Kemal Uğurlu. İşte Süper Toto Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemler…

27 Eylül 2018 Perşembe 11:28
Süper Lig 7. Hafta maçlarını hangi hakemler yönetecek?

Son dakika haberine göre Süper Lig'de 7. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı. Açıklanan hakemler Galatasaray – Erzurumspor maçının hakemi Alper Ulusoy, Trabzonspor-Kasımpaşa maçında düdüğü çalacak isim Ali Palabıyık, Beşiktaş - Kayserispor  maçının hakemi ise  Yaşar Kemal Uğurlu. İşte Süper Toto Süper Lig 7. Hafta maçlarını yönetecek hakemler…

Galatasaray - BB Erzurumspor / Alper Ulusoy

Alanyaspor - Akhisarspor / Arda Kardeşler

Trabzonspor - Kasımpaşa / Ali Palabıyık

Beşiktaş - Kayserispor / Yaşar Kemal Uğurlu

Sivasspor - Bursaspor / Halis Özkahya

Göztepe - Konyaspor / Mete Kalkavan

Rizespor - Fenerbahçe / Cüneyt Çakır

Ankaragücü - Antalyaspor / Tugay Kaan Numanoğlu

Başakşehir - Yeni Malatyaspor / Fırat Aydınus

 

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 11:28
  1. Sivas
  2. Malatya
  3. Konya
  4. Bursa
  5. Aydın
  6. Antalya
  7. Ankara
  8. süper lig 7. hafta hakemleri
  9. Galatasaray - BB Erzurumspor
  10. Trabzonspor - Kasımpaşa
  11. Beşiktaş - Kayserispor
  12. Rizespor - Fenerbahçe

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