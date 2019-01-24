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Süper Lig 19. hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. hafta maçların hakemleri kim oldu?

Süper Lig’in 19. Hafta maçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 19. Hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Peki Süper Lig 19. Hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. Hafta maçların hakemleri kim oldu? İşte detaylar…

24 Ocak 2019 Perşembe 12:46
Süper Lig 19. hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. hafta maçların hakemleri kim oldu?

Süper Lig’in 19. Hafta maçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 19. Hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Peki Süper Lig 19. Hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. Hafta maçların hakemleri kim oldu? İşte detaylar…

25 Ocak Cuma

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu

26 Ocak Cumartesi:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım

27 Ocak Pazar: 

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan 

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 12:46
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  5. Antalya
  6. Ankara
  7. Süper Lig 19. Hafta maç saatleri nedir?
  8. Süper Lig 19. Hafta maçların hakemleri kim oldu?
  9. Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı saati
  10. Göztepe-Galatasaray maçı saat kaçta
  11. Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor maçı saat kaçta
  12. Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hakemi kim
  13. Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maç saati

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