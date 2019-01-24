Süper Lig 19. hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. hafta maçların hakemleri kim oldu?
Süper Lig’in 19. Hafta maçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 19. Hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Peki Süper Lig 19. Hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. Hafta maçların hakemleri kim oldu? İşte detaylar…24 Ocak 2019 Perşembe 12:46
Süper Lig’in 19. Hafta maçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 19. Hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Peki Süper Lig 19. Hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. Hafta maçların hakemleri kim oldu? İşte detaylar…
25 Ocak Cuma
20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu
26 Ocak Cumartesi:
16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım
27 Ocak Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan
19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy
28 Ocak Pazartesi:
20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık
20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan
20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya
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