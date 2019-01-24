Süper Lig 19. hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. hafta maçların hakemleri kim oldu? Süper Lig’in 19. Hafta maçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 19. Hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Peki Süper Lig 19. Hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. Hafta maçların hakemleri kim oldu? İşte detaylar…

Süper Lig’in 19. Hafta maçlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 19. Hafta maçlarında görev alacak hakemleri açıkladı. Peki Süper Lig 19. Hafta maç saatleri nedir? Süper Lig 19. Hafta maçların hakemleri kim oldu? İşte detaylar… 25 Ocak Cuma 20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mustafa Öğretmenoğlu 26 Ocak Cumartesi: 16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 19.00 Göztepe-Galatasaray: Bülent Yıldırım 27 Ocak Pazar: 13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor: Suat Arslanboğa 16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor: Volkan Bayarslan 19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor: Alper Ulusoy 28 Ocak Pazartesi: 20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor: Ali Palabıyık 20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Mete Kalkavan 20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

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