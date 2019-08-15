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Süper Kupa finalinde büyük rezillik! Youtuber tribünden atladı

İstanbul’da oynanan UEFA Süper Kupa finalinde Youtube'da 4,5 milyon abonesi bulunan 'Deli mi ne' isimli kanalın sahibi Fester Abdü, sahaya girdi.

15 Ağustos 2019 Perşembe 08:31
Süper Kupa finalinde büyük rezillik! Youtuber tribünden atladı

UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında tribünden atlayan bir Chelsea taraftarı kendini Liverpool filelerine atmak istedi. Ancak güvenlik güçleri taraftarı çizgide yakaladı.

Liverpool ile Chelsea arasında oynanan UEFA Süper Kupa finalinin 14. dakikasında sahaya taraftar atladı. Chelsea yarı alanında sahaya atlayarak deparla Liverpool kalesine yönelen ve kendini filelere bırakmak isteyen taraftarı güvenlik güçleri kale çizgisi üzerinde durdurdu.

Sahaya giren kişinin, Youtube'da 4,5 milyon abonesi bulunan 'Deli Mi Ne' isimli kanalı sahibi Fester Abdü olduğu öğrenildi.

Liverpool ile Tottenham arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde de bir kadın taraftar sahaya atlamıştı.

Euro 2028 adaylığımıza olumsuz yansıyabilir

EURO 2024'ü Almanya'ya kaptıran Türkiye, EURO 2028 ev sahipliği için aday olacak. Bütün dünyanın izlediği bu maçta böyle bir rezilliğin yaşanması adaylık sürecini olumsuz etkileyebilir.

Abone sayısı düşmeye başladı

Sahaya giren Youtuber Fester Abdü'ye sosyal medyada tepki yağarken Youtube kanalındaki abone sayısında da azalmalar oldu. Youtuber'ın aleyhine Twitter'da #10milyonTLCezaVerilsin ve #DeliMiNeSanaYakışmadı etiketleri açıldı. Bu etiketlere 10 binlerce tweet atıldı.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 08:31
  1. UEFA Süper Kupa finali
  2. EURO 2028
  3. Youtuber Fester Abdü
  4. Chelsea
  5. Liverpool
  6. Deli Mi Ne
  7. Youtube

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