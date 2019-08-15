0553 313 94 23

Süper Kupa finalinde 12’si yabancı uyruklu25 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan Süper Kupa Finali maçı için alınan önlemler kapsamında 12’si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
Süper Kupa finalinde 12’si yabancı uyruklu25 kişi gözaltına alındı

Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynan Süper Kupa Finali maçı için alınan önlemler kapsamında 12’si yabancı uyruklu 25 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alına 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren Ali A.Y: ve onu görüntüleyen arkadaşlarının da olduğu kaydedildi.


Beşiktaş Park’ta Liverpool ve Chelsea arasında oynanan Süper Kupa Finali maçı için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde 25 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan 12’sikişi yabancı uyrukluyken, 13 Türk taraftarının arasında maç esnasında sahaya giren Ali A.Y. ile onu görüntüleyen arkadaşları da yer aldı.


Yabancı uyruklu 12 kişi yasaklı madde, hırsızlık ve kural ihalelerinden dolayı gözaltına alırken 13 Türk taraftar ise karaborsada bilet satışı, dolandırıcılık gibi çeşitli suçlardan gözaltına alındı.


Gözaltına alınan 13 Türk taraftar arasında sahaya giren Ali A.Y. ile onu görüntüleyerek sosyal medyada paylaşmak isteyen 4 arkadaşı da yakalanarak gözaltına alındı.Ali A.Y., arkadaşları ve karaborsada bilet satışı yapmak isteyen şüphelilerin, polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle dijital platformda
    1. Şehit 81 denizcinin öyküsü kısa filmle..
    2. Asya Katılım’ın ATM’leri satışa..
    3. Başkan Cabbar, belediye personeli ile..
    4. 3 yaşındakilösemi hastası Ahmet’in..
    5. Çocuklar yaz boyunca tenisle buluşuyor
    6. UMITRON, Fish Appetite Index’i..
    7. Bursa'da gaziyi öldüresiye döven..
    8. Bütçe Temmuz’da fazla verdi
    9. Fotokapan ve GPS'li tasmalarla yaban..
    10. Fransız cambazdan 35 metre yükseklikte..
    11. Önce kendi sonra kocası başladı,..
    12. Coğrafi işaretli Ardahan balının tatlı..
    13. Türkiye'nin yeşiline üniversiteli..
    14. Bursa’da gazimizi darp eden..
    15. Fenerbahçe'nin lig karnesi
    16. Kuzey Kore ile Güney Kore birleşecek mi?
    17. Yatırımcının en sağlam rotası altın..
    18. Beşiktaş sezona iyi başlıyor
    19. Ahmet Çakar'ın bu açıklaması ortalığı..
    20. Beşiktaş'ın Süper Lig'deki..
    21. Hindistan Başbakanı Modi: Keşmir'in..
    22. Şarampole devrilen iş makinesi alev..
    23. Kültepe’de kazı çalışmaları aksadı
    24. Atık yağlar yağ bidonlarına
    25. Cennet’ül Baki’ye ziyaretçi akını
    26. Suriyeli Muhammed, protez eline kavuştu
    27. "Fantezi Futbol Passo" uygulaması..
    28. Turkcell kopilot ile güvenli sürüş
    29. Yabancıların Gözüyle Türkiye -..
    30. Galatasaray'ın lig rekorları
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    Kırmızı ete dudak uçuklatan zam!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Bayramı fırsat bildiler! Abdullah Gül ve Ali Babacan destek istedi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu