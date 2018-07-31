Süper Kupa Finali Cüneyt Çakır'ın!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak TFF Süper Kupa maçını hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini duyurdu.31 Temmuz 2018 Salı 12:25
TFF Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Akhisarspor'un 5 Ağustos Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa maçında hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çalacağı kaydedildi.
Müsabakada Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yapacağı, dördüncü hakemin ise Ümit Öztürk olacağı ifade edildi.
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