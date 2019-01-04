2019’da at ne zaman tutulacak sorusuna ilişkin merak da artıyor. 2018 yılında Kanlı Ay tutulması gerçekleşmişti. 2018’i geride bırakıp 2019’a girildi. 2019'un ilk ay tutulması için geri sayım başladı. Süper Kanlı Kurt Ay tutulması gök olaylarına ilgi gösterenler tarafından merak ediliyor. Peki Süper Kanlı Kurt Ay tutulması nedir? Süper Kanlı Kurt Ay tutulması ne zaman?

Süper Kanlı Ay tutulması nedir?

Kanlı Ay Tutulması olarak anılan gök olayında Dünya'ın gölgesi Ay'ı tamamen karanlıkta bırakarak tam Ay tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir. Bu nedenden dolayı Ay, kırmızı renkte görülür.

Süper Ay tutulması ne zaman?

2019'da ilk ay tutulması için heyecanlı bekleyiş başladı. 21 Ocak 2019 Pazartesi günü gerçekleşecek olan Süper Kanlı Kurt Ay tutulması öncesinde gök olaylarına ilgi duyanlar, tutulmanın Türkiye'den görülüp görülemeyeceğini merak ediyor. Genel Zaman ile 03.33 - 06.50 saatleri arasında gerçekleşecek tutulmanın tamamı Kuzey ve Güney Amerika’dan izlenebilecek. Tutulma başladığında ülkemizde Ay batmaya yakın olduğundan gözlenmesi mümkün olmayacak. Tutulmanın Türkiye'den görülemeyecek olmasının nedeni ise o saatlerde Türkiye'de Ay'ın batmaya yakın olması.

Kurt ayı nedir?

Kuzey Yarım küredeki kültürlerde Ocak ayında görünen dolunaya Kurt Ayı adı veriliyor. Nedeni ise bu kültürde yaşayan insanların, geçmişte uzun kış gecelerinde dolunayı izlerken kurt ulumalarını duyması.