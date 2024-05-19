Süper gıda, kalsiyum ambarı leblebinin yararları! Günde 1 avuç leblebi hastalıklara kalkan: Doğal şifa deposu

Ülkemizde kuruyemiş denilince akla ilk gelen gıdalardan olan leblebi nohuttan üretilmektedir. 7000 senelik bir geçmişe sahip olan leblebinin Ortadoğu’dan çıkmış olabileceği düşünülmektedir. Beğenerek harcadığımız ve davetlilerimize ikram ettiğimiz leblebinin yararları ise donakaltıyor. Neredeyse tepeden tırnağa tüm bedenimize bereketli olduğu ortaya çıkan leblebi sofralarımızdan beceriksiz edilmemesi gereken bir gıda. Peki leblebinin yararları neler? İnanılmaz gıda leblebi hangi hastalıklardan gözetiyor? Leblebi hangi vitaminleri kapsıyor? Leblebi kaç kalori? Fazla harcanan leblebinin hasarları var mı? İşte tüm bu suallerin yanıtları ve şifa ambarı gıda leblebi hakkında her şey haberimizde….

Leblebinin sıhhat açısından bir hayli bereketi vardır. Zira nohut orijinli olduğu için çok bereketli vitaminler ve mineraller kapsar. A,C ve E vitamini kapsayan leblebi, ayrıca kalsiyum, demir, bakır, potasyum ve yüksek ölçüde sodyum kapsamaktadır. Bunun dışında sindirim sistemi için çok bereketli olan perhiz lifleri de kapsamaktadır. Leblebinin tek dez avantajı nohutların kavrulması esnasında bazı özelliklerini yitirmesidir. Fakat buna karşın leblebinin sıhhat açısından bir hayli bereketi vardır.

LEBLEBİNİN SAĞLIĞA YARARLARI

Leblebi kalp ve böbrek sıhhatinden cilt ve saç sıhhatine kadar çok geniş bir yelpazade sıhhatimize hizmet etmektedir. Kapsadığı zengin ölçüdeki yiyecekler ayrıca asap sistemi için çok verimlidir, uyku problemlerini çözer. Leblebinin sıhhat açısından yararlarını şu biçimde sıralamak olası:

Leblebinin Cilt ve Saç Sıhhatine Yararları: Leblebi dolaysız olarak cilde uygulanmaz, yalnız elde edildiği nohut lapa halinde veya nohutun suyu cilde uygulanabilir. Leblebi kavrulduğu için cilt sıhhatine topikal olarak uygulandığında tesirli bir netice alınamayabilir. Bu surattan cilde topikal olarak uygulamalarda nohutu seçim etmenizi öneririz.

Leblebinin kapsadığı yiyecekler içerden cilt sıhhatini destekleyebilir ve cilt hücrelerini besleyerek buruşuklukların, yara izlerinin ortadan kalkmasına takviyeci olabilir.

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Aynı biçimde kapsadığı yiyecekler cilt sıhhati kadar saç sıhhati için de ehemmiyetlidir. Saç köklerini kuvvetlendirerek saçların dökülmesine mani olabilir. Bunun dışında kepek meselesine neden olan unsurların ortadan kalkmasına takviyeci olabilir.

Leblebi Açlığı Giderir: Özellikle rejim yapan bireylerin, leblebi harcaması kilo vermeye takviyeci olabilir. Leblebi, kilo vermek isteyenlerin uzun zaman tok kalmasına takviyeci olabilir. Bu özelliği ile leblebi uzun zaman yemek yeme isteğini bastırır.

Leblebi Kolesterole Verimlidir: Günlük olarak 2-3 fincan leblebi kötü kolesterol seviyesini sıhhatli seviyede yakalamaya takviyeci olabilir. Bu özelliği sayesinde leblebi kalp krizi, felç ve inme gibi hastalıklara tutulma tehlikesini eksiltir.

Leblebi Kalp Sıhhatini Korur: Bu mevzuyla ilgili olarak yapılan tam bilimsel çalışmalar leblebinin kalp sıhhatini gözettiği doğrultusundadır. Zati kötü kolesterol seviyesini tertip ederek kalp sıhhatine ciddi anlamda katkıda bulunmaktadır. Ayrıca leblebibin kapsadığı çözünür liflerin kalp sıhhatine bereketli olduğu bilimsel olarak ispatlanmıştır.

Leblebi Uyku Kumpası Sağlar: Amino asitler, triptofan ve serotonin açısından zengin olan leblebi, uyku meseleyi olan şahıslar için verimlidir. Akşam uyumadan evvel bir ölçü leblebi tüketimi derin bir uyku sürüklemenize takviyeci olabilir.

Leblebi Asap Sistemi Sıhhatini Korur: Leblebinin kapsadığı amino asitler, triptofan ve serotonin gibi madde ve öbür bileşenler asap sistemi sıhhati açısından da ehemmiyetlidir. Özellikle stres ve bunalım meselelerinin giderilmesine takviyeci olabilir. Stresten kaynaklanan kötü düşüncelerden alıkoyduğuna inanılır. Hafıza ve hafıza üzerinde pozitif tesirleri vardır.

Leblebi Bağışıklık Sistemini Korur: Bağışıklık sistemi için demir çok ehemmiyetli bir gıda kaynağıdır. Leblebi bol ölçüde demir kapsadığı için bağışıklık sistemine ehemmiyetli katkıda bulunur ve hastalıklarla mukavemetini çoğaldırır.

Bayan Hastalıklarına İyi Kazanç: Leblebi bayan hastalıkları için de tesirli şifa kaynağıdır. Kapsadığı mineral ve maddeler meme kanserine mani olabilir. Bunun yanında menopoz yarıyılında takviyeci olabilir.

Kansere Karşı Leblebi: Leblebinin kanser hastalıklarını iyileştirdiğini söylemek güç fakat kapsadığı lifler ve yağ asitleri özellikle sütun kanserine tutulma tehlikesini eksiltir. Leblebinin kapsadığı bol ölçüdeki lifler ve yağ asitleri sütun tarafından emilir ve enerjiye dönüştürülür. Bu da sütun hücrelerinin sıhhatli kalmasını sağlar ve kansere tutulma tehlikesini eksiltmiş olur. Bunun dışında leblebinin kapsadığı lifler sindirim sistemine verimlidir, bağırsak hareketlerini çoğaldırmaya takviyeci olabilir.

Leblebi Enerji Verir: Leblebinin bol ölçüde demir kapsadığını yazmıştık, özellikle gebelik yarıyılında anneler için demir ehemmiyetli bir maddedir. Fakat daha fazla verimlerinden faydalanmak için leblebi yerine nohut harcanmasını öneririz. Zira leblebi kavrulma esnasında bazı özelliklerini yitirmektedir.

Bunun dışında leblebinin kapsadığı manganez ve kalsiyum enreji sağlar. Kalsiyum aynı zamanda kemik sıhhati için hayati ehemmiyet taşımaktadır. Sıhhatlı kemik yapısı ve kemikler için kalsiyum gereksinimini sağlayabilir.

Ayrıca bol ölçüde folik asit kapsaması anne sütü için verimlidir. Folik asit aynı zamanda omurilik rehabilitasyonlarında kullanılır ayrıca bu asit asap sistemi sıhhatini korur.

Leblebi Diyabeti Hakimiyet Eder: Leblebi kısmen kan şekeri seviyesini sıhhatli seviyede yakalamaya takviyeci olabilir. Bol ölçüde lif kapsadığı için yiyeceklerin daha basit ufalanmasını sağlar ve hazmedilmesine takviyeci olur. Leblebi insülin için öneri edilmektedir.

Kan Hücrelerini Korur: Leblebinin kapsadığı fosfat özellikle kan hücrelerinin sıhhatini gözetmede ehemmiyetli rol oynar. Bu özelliği sayesinde kan hücresi rakamını artırmaya takviyeci. Ayrıca hemoglobin arttırır ve böbrekten fazla tuzları temizler.

Böbrek Taşları İçin Leblebi: Bu mevzuyla ilgili daha çok nohut takviyeci olur fakat sıhhat uzmanları leblebinin de böbrek taşlarının oluşmasını yasakladığını korunmaktadırlar. Bu surattan kumpaslı olarak leblebi tüketiminin böbrek taşlarının oluşmasını yasakladığını söylemek olası.

Leblebi Sarılık Hastalığına İyi Kazanç: Böbrek sıhhatinde olduğu gibi dolaysız olarak nohutun sarılık hastalığına çok bereketli olduğunu söylemekte fayda var. Fakat nohutun bir türevi olan leblebi de sarılık hastalığı için verimlidir. Kumpaslı olarak leblebi tüketimi sarılık hastalığı meselelerini eksiltebilir veya sarılık hastalığına neden olan unsurların ortadan kalkmasına takviyeci olabilir.

LEBLEBİ KAÇ KALORİDİR?

Leblebi, tok yakalayıcı özelliği sayesinde kilo vermek için kullanılan bir yemiştir. Zayıflamak için kullanılınca leblebinin kalorisi de merak edilir. Bir avuç leblebi yenildiğinde vasati olarak 50 gram etrafında leblebi yenmiş olur. 100 gram leblebi takribî olarak 180 kaloridir.

LEBLEBİ KABIZ YAPAR MI?

Fazla harcandığı taktirde hazımsızlık, kabarıklık ve kabıza yok açabilir. Bu vaziyette kabızlık yerine ishal için kullanılabilir. Kolay ve kısa süreli görülen ishallere karşı harcanabilir. Mideye fayda sağlaması ve tokluk hissi vermesinin yanı sıra bağırsakları kumpaslar, ishale iyi kazanç.

LEBLEBİNİN HASARLARI NELERDİR?

–Fazla ölçüde harcanmamalıdır. Fazla ölçüde harcanırsa kabarıklık, gaz ve hazımsızlık yapabilir.

–Bazı bireylerde yan tesir olarak gaz, hazımsızlık, bağırsaklarda kramp ve kabarıklığa neden olabilir.