Süper Enduro'da sezon Bursa'daaçılacak Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı hafta sonu İznik Elbeyli Er Meydanı'nda koşulacak

ANKARA (AA) - Türkiye Süper Enduro Şampiyonası'nın ilk ayak yarışı 15-16 Haziran tarihlerinde Bursa'da yapılacak. Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İznik Elbeyli Er Meydanı'ndaki yarışlar, Enduro Prestij (EP), Enduro Usta (EU), Enduro Hobi (EH), Enduro Gençler (EG) ve Enduro Veteran (EV) kategorilerinde gerçekleştirilecek. Birinci ayak yarışı 15 Haziran Cumartesi günü Elbeyli Er Meydanı'nda serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak. Aynı gün birinci etap yarışları ise saat 17.00'de start alacak. Şampiyonanın final yarışı 16 Haziran Pazar günü koşulacak. Sporcular finalde ekstrem parkurda hem engel, hem de rakipleriyle mücadele edecek.





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