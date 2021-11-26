Süper besin nedir? Süper besinler
Süper besinlerin bağışıklığı güçlendirmeye, metabolik hastalıkların iyileşmesine, kilo kaybına, beyin gelişimine katkı sağlar.
Sağlık için faydalı olduğu düşünülen besin ögeleri açısından zengin; vitamin, lif, mineral, antioksidan ve bazı faydalı besin ögelerinin yoğun olarak yer aldığı gıdalar “süper besin” olarak tanımlanıyor.
Bazı uzmanlarca 'süper besin' olarak anılan yiyecekler
- Açai üzümü
- Avokado
- Chia tohumu
- Kurt üzümü
- Kara lahana
- Yaban mersini
- Zencefil
- Zerdeçal
- Kinoa
- Badem
- Kereviz
- Yoğurt