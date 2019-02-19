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‘Süper Ay’ İstanbul semalarında

Yeni yılın ilk Süper Ay’ı kendini gösterdi.

19 Şubat 2019 Salı 20:03
‘Süper Ay’ İstanbul semalarında

Yeni yılın ilk Süper Ay’ı kendini gösterdi. Akşam saat 18.15’ten itibaren yüzünü göstermeye başlayan Ay, sabaha kadar normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.


Ay’ın dünyaya en yakın olduğu gün her zamankinden daha büyük ve daha parlak göründüğü doğa olayına ‘Süper Ay’ adı veriliyor. 411 günde bir gerçekleşen bu görsel şölen, İstanbul’da saat 18.15’ten itibaren kendini göstermeye başladı. Sabah saat 08.00’e kadar Ay her zamankinden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görünecek.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 20:03
  1. doğa

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