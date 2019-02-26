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Şüpeli şahıs otobüs şoförü ve muavini rehin aldı

Manisa'da ortağını silahla yaraladıktan sonra kaçan ve Balıkesir'de bir yolcu otobüsünde şoför ile muavini rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.

26 Şubat 2019 Salı 09:57
Şüpeli şahıs otobüs şoförü ve muavini rehin aldı

Manisa'da ortağını silahla yaraladıktan sonra kaçan ve Balıkesir'de bir yolcu otobüsünde şoför ile muavini rehin alan şüpheli, gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'nın Göktaşlı Mahallesi'nde dün ortağı Erhan G'yi tabancaya vurarak yaralayan Salih Z, olay yerinden kaçtı.

Şüphelinin yolcu otobüsüyle İstanbul istikametine gittiğini belirleyen polis ekipleri, Salih Z'nin içinde bulunduğu otobüsü Balıkesir'in Pamukçu Mahallesi'nde durdurdu.

Polis ekiplerini görünce otobüs içinde tabancasıyla ateş eden Salih Z, araçtaki 30 yolcunun otobüsten indirilmesi sağlandıktan sonra şoför ve muavini rehin aldı.

Tabancasını şoförün göğsüne dayayan Salih Z, otobüsü yeniden hareket ettirdi. Bir süre yoluna devam eden otobüsün önü yaklaşık 2 kilometre sonra Bigadiç Kavşağı yakınlarında kesildi.

Salih Z, polisin "teslim ol" çağrılarına cevap vermeyince bölgeye Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Şüpheli, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in yürüttüğü operasyonla otobüsün içine giren özel harekat polislerince yakalanarak gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 09:57
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Balıkesir
  4. rehin alma
  5. silahla yaralama

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