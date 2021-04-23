Supangle tarifi Pratik supangle nasıl yapılır?
Pastanelerin vazgeçilmezi ve en sevilen tatlılarından supangle özellikle Ramazan aylarında iftar sonrası tercih edilen tatlılardandır. Sütle yapılan hafif bir tatlı olması sebebiyle iftar sonrasında mideyi yormadan tatlı isteğine bire birdir. Peki, Supangle nasıl yapılır? Supangle ile pudingin farkı nedir? İşte kolay pratik supangle tarifi...
Tatlı krizlerinin kurtarıcısı olan supangle, hem çocuklar hem de büyükler tarafından sevilen tatlılar arasında yer alıyor. İşte nefis supangle lezzetinin yapılışı...
Supangle tarifi
Malzemeler
3,5 su bardağı süt
2 çorba kaşığı un
1 çorba kaşığı tereyağı
4 çorba kaşığı kakao
3/4 su bardağı toz şeker
Yapılışı
Süt, kakao, toz şeker ve unu bir tencereye alın ve iyice çırpın.
Homojen hale gelen karışımı muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırarak pişirin.
İstenilen kıvama gelince kaselere paylaştırın ve soğuması için bekletin.
Dilerseniz üzerini Antep fıstığı, damla çikolata ve fındık ile süsleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun...