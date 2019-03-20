Sunta fabrikasında yağ kazanı patladı: 2 yaralı Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında yağ kazanı patladı, 2 kişi yaralandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir sunta fabrikasında yağ kazanı patladı, 2 kişi yaralandı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir sunta fabrikasında meydana geldi. Yunus Ş. ile İbrahim B’nin fabrikada yağ kazanında kaynak yaptığı sırada iddiaya göre patlama oldu. Patlama sonucu iki işçinin üzerine kızgın yağ döküldü. Çeşitli yerlerinde yaralanan Yunus Ş. ile İbrahim B, özel araçla Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı. İki işçinin sağlık durumunun iyi olduğu, kollarında ve bacaklarında birinci derece yanık oluştuğu öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.