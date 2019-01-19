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Sunny'den 350 kişilik ek istihdam

Sunny Elektronik Üst Yöneticisi Mehmet Atmaca: - "Oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuyoruz. Son 2 ayda 350 kişilik istihdam artışı sağladık. Artan ihracat faaliyetlerimiz, istihdam artışını zorunlu kıldı"- "Daha fazla büyüme, daha fazla istihdam yaratmanın formülünü bulduk. Yüzümüzü ne kadar dünya pazarına çevirirsek, ülkemizin adını ne kadar dünyaya duyurursak o kadar ek istihdam yaratabilir, o kadar büyüme sağlayabiliriz"

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:19
Sunny'den 350 kişilik ek istihdam

İSTANBUL (AA) - Sunny Elektronik Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Atmaca, "Oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuyoruz. Son 2 ayda 350 kişilik istihdam artışı sağladık. Artan ihracat faaliyetlerimiz, istihdam artışını zorunlu kıldı." ifadelerini kullandı.

Sunny'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 3’üncü büyük elektronik üreticisi ve ihracatçısı konumundaki Sunny Elektronik ile Atmaca Elektronik, yeni istihdam alanları yaratarak büyümesini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atmaca, oluşabilecek ekonomik risklere, üretime bağlı olarak ihracat faaliyetlerini artırarak meydan okuduklarını belirterek, "Son 2 ayda 350 kişilik istihdam artışı sağladık. Artan ihracat faaliyetlerimiz, istihdam artışını zorunlu kıldı.” ifadelerini kullandı.

Atmaca, Türkiye'nin 3’üncü büyük elektronik üreticisi Sunny Elektronik markasını yüzde 100 yerli sermaye ve üretim gücü kullanarak bugünlere getirdiklerini hatırlatarak, döviz kurundaki sert çıkışlara bağlı olarak artışa geçen maliyetler karşısında ek istihdam yaratarak büyümeye devam etmeyi başardıklarını kaydetti.

Mehmet Atmaca, dünya ekonomilerindeki ekonomik kırılganlıklar karşısında gösterdikleri başarılı büyüme performansının arkasında kendi öz kaynaklarından oluşan yerli sermaye ve yerli iş gücünün olduğuna dikkati çekti.

Kur baskısı nedeniyle oluşan maliyet artışlarından etkilenmediklerini aktaran Atmaca, şunları kaydetti:

"Çünkü zaten biz bu yılın başından itibaren ihracat faaliyetlerimizi artırmaya başlamıştık. Gerek ihracat yaptığımız ülkeler gerekse de miktar olarak artışa geçmiştik. İhracatın satışlarımızdaki payı yüzde 30’lardayken bunu bu sene içinde yüzde 55’lere çıkardık. Dolayısıyla ciddi bir üretim artışı sağlamıştık. Üretim artışı demek, ek istihdam demek, ekonomiye sunduğumuz katma değerde artış demek, daha fazla büyüme performansı demek. Bunların hepsi birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları... Bu halkaları doğru planlama ile bir araya getirerek oluşabilecek riskleri bertaraf ettik. Bu sayede büyüme kaçınılmaz hale geldi.”


- Kadın çalışanlara pozitif ayrımcılık


İstihdamda kadına yönelik pozitif ayrımcılık felsefesine sahip bir grup olduklarına değinen Atmaca, “Çalışanlarımızın yüzde 45’i kadınlardan oluşuyor. Üretimimizin en önemli aşamasını oluşturan Ar-Ge birimimizde istihdam ettiğimiz mühendislerimizin yüzde 40’ı kadın mühendislerimizden oluşmaktadır. Kadınların yönetim gücü ile girişimci yanlarını çok önemsiyoruz. Onların iş gücüne katılımlarını her koşula desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Atmaca, ihracat faaliyetlerini artırarak sürdüreceklerini kaydederek, “Daha fazla büyüme, daha fazla istihdam yaratmanın formülünü bulduk. Yüzümüzü ne kadar dünya pazarına çevirirsek, ülkemizin adını ne kadar dünyaya duyurursak o kadar ek istihdam yaratabilir, o kadar büyüme sağlayabiliriz.” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:19
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