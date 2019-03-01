Sunny transparan TV'yi hayata geçirecek Sunny Elektronik Kurucu Üst Yöneticisi Mehmet Atmaca, prototip çalışmaların tamamlandığını belirtti

İSTANBUL (AA) - Sunny Elektronik Kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Atmaca, Sunny transparan TV'yi profesyoneller için hayata geçirebileceklerini ve prototip çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atmaca, Sunny transparan TV'yi profesyoneller için hayata geçirebileceklerini ve prototip çalışmalarının tamamlandığını kaydetti. Televizyon teknolojilerinin dur durak bilmeden ilerlediği sektörde, yerli üreticilerden Sunny Elektronik, transparan televizyon çalışmasını teknolojiseverlere tanıttı. Transparan tv teknolojisi birçok sektörde heyecan yaratırken, otomotiv, görsel tanıtım ve medya şirketlerinin ilgisini çekti. Sunny Ar-ge merkezi bünyesindeki donanımlı mühendislerin çalışmaları ile çok daha ileri seviyelerde kullanılabilecek. Yeni nesil evlerde, gün ışığından daha fazla faydalanabilmek adına transparan TV teknolojisinden yararlanılarak daha ferah alanlar yaratılabilir duruma geldi.



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