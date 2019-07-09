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Sunny Elektronik'te engelsiz iletişim dönemi başladı

Engelsiz iletişim sayesinde işitme ve konuşma engelli Sunny tüketicileri, satın aldıkları ürün ile ilgili danışacakları konuları markaya mesaj atabilecek

09 Temmuz 2019 Salı 14:38
Sunny Elektronik'te engelsiz iletişim dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Sunny Elektronik, İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz Projesi'ne katılarak engelli Sunny tüketicileriine "engelsiz iletişim" dönemini başlattı.

Sunny'den yapılan açıklamaya göre, işitme ve konuşma engelli bireylerin kurum ve firmalarla mesaj yoluyla iletişimini sağlayan İletişimde Engelleri Kaldırıyoruz Projesi, olumlu tepkiler almaya devam ediyor.

Proje sayesinde kurum ve firmaların sabit hatlarına mesaj atarak iletişime geçebilen işitme ve konuşma engelli bireyler için engeller ortadan kaldırılıyor.

Türkiye’nin yerli teknoloji markalarından Sunny Elektronik de bu projeye dahil olarak çağrı merkezlerindeki iletişim sorununu ortadan kaldırdı.

Engelsiz iletişim sayesinde işitme ve konuşma engelli Sunny tüketicileri, satın aldıkları ürün ile ilgili danışacakları konuları markaya mesaj atabilecek, talep, öneri ve yorumlarını iletebilecek. Sunny tüketicileri, aynı zamanda kurulum ve diğer tüm teknik ihtiyaçlarını da mesaj yolu ile çözebilecek.

Sunny Elektronik'in engelli bireyler için engelsiz iletişimi destekleyen bu adımına dair altyapı çalışmaları da tamamlandı.



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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:38
  1. Sunny Elektronik

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