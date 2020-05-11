Sünnetin bize katkısı

Allah’ın Resulü’nün sünneti; Kur’an ayetlerini anlamamızı kolaylaştırır, İslam’ın hükümlerini kavramamızı sağlar ve onu nasıl yaşamamız gerektiğini bize açık seçik gösterir. Zira Allah’ın Resulü yaşayan Kur’andır. Bizler Sünneti yaşamakla Allah’ın rızasını kazanmış ve O’na itaat etmiş oluruz. Çünkü Cenâb-ı Allah; - “Kim Peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa - 80) buyuruyor.

Sünneti yaşamakla günahlarımızın bağışlanmasını sağlamış oluruz. İşte Kur’ân’ın müjdesi: - Ey Muhammed de ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Ali İmran-31)

Sünnete uymakla davranışlarımızda aklın, hikmetin, edebin, gerçek görgünün ve fıtratımızın gereğini yapmış, yaşamış ve göstermiş oluruz. Dünyada huzurlu, ahirette bahtiyar oluruz. Ebedî hayatta cenneti kazanırız. Peygamber Efendimiz (sav); “Kim bana itaat ederse cennete girer. Kim bana isyan ederse cennetten kaçmış olur.” (Sahih-i Buhari) buyuruyor. Güzel ahlak ve fazilet açısından yüksek dereceler kazanırız. Olgunlaşırız. İnsanlığımız kemale erer. Çünkü Resulullah en mükemmel yaratılmış bir kul ve peygamberdir. Sünneti yaşamakla ömrümüzü bereketlendirmiş ve ahiret için azık hazırlamış oluruz. Sünnete uyan, mahşerde Peygamber Efendimizin (sav) şefaatine mazhar olması umulur. O’nu örnek alarak yaşayan cehennemden kurtulur.