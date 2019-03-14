0553 313 94 23

Sünnetçioğlu’ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

14 Mart 2019 Perşembe 10:46
Sünnetçioğlu’ndan 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

 

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, 14 Mart’ın sağlık camiasının gurur günü ve bayramı olduğunu belirterek, “Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyorum. Bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan anlayışın sahipleri olarak gece gündüz demeden insanımıza hizmet ediyoruz. Ülkemizi sağlıkta gelişmiş ülkeler seviyesine getiren dönüşümde, en önemli unsur sağlık çalışanlarımız ve onların kutsal emekleridir. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının hedefi, ülkemizi sağlık alanında daha ileri bir seviyeye taşımak, insanımıza hak ettiği sağlık hizmetini en etkin, en ileri ve en hızlı şekilde sunmaktır. Bu vazifeyi hakkıyla yerine getiren değerli hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı ve takdirlerimi sunuyorum. Bugün ülkemizin sağlık alanında yakaladığı gelişme ve uluslararası başarılar gurur vericidir. Altyapıda ve hizmette önemli gelişme kaydedilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanlığımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hiç şüphesiz ki elde edilen başarıda, hekim ve sağlık çalışanlarımızın çok önemli katkısı vardır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 10:46
  1. Van
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ege Üniversitesi kök hücre bağışı için kolları sıvadı
    1. Ege Üniversitesi kök hücre bağışı için..
    2. Aksaray Engelli koordinasyon..
    3. Johnson & Johnson kanser davasında 29..
    4. Çiğ süt desteklemelerine ilişkin..
    5. Ece Yaşar ve İlayda Akdoğan Red Bull..
    6. Vali Yazıcı, “14 Mart Tıp Bayramı..
    7. TCMB: Dengelenme eğilimi belirginleşti
    8. "İstanbul'un zengin öyküsünün peşine..
    9. Formula 1'in en başarılısı Schumacher
    10. Ordu’da otomobil ırmağa uçtu: 1 ölü, 1..
    11. Türk Tarih Kurumu ve Anadolu Mektebi..
    12. Dündar: “Bizim oyumuz şimdiden yüzde..
    13. Bulanık’ta bahar temizliği
    14. Bakan Hulusi Akar: F-35 şu anda normal..
    15. İstanbul merkezli sahte altın operasyonu
    16. Sakatlıktan döndü, Avrupa şampiyonu oldu
    17. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve..
    18. Toyota uzaya araç gönderecek
    19. Kayapınar Kültür ve Taziye Evi hizmete..
    20. Çin, Ceyş el Muhammed’in liderinin..
    21. “Büyüme trendi 2019 yılında da devam..
    22. İş insanı Bayram: “İran pazarını çok..
    23. Ryan Donk’un 1 maçı kaldı
    24. Teröristlerin toprağa gömdüğü..
    25. Elazığ’da "KYK Gönül Sohbetleri"..
    26. Turizmde Rusya’ya özel strateji
    27. "2018 yılında 208 bin 14 dosya..
    28. Şenol Güneş, 5 bin 512 gün sonra aynı..
    29. Türkiye’nin gururu Grizu-263 Uzay..
    30. Mersin’de Tıp Bayramı törenle kutlandı
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Fuhşun siyasallaşması!
    Fuhşun siyasallaşması!
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu

    Günün Karikatürü

    14 Mart 2019
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Gündeme bomba gibi düşen iddia! Trump ikisini de kovdu!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!
    Furkan'ı katleden hainin kim olduğu ortaya çıktı!