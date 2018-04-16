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Sünnet takılarını Türk askerine bağışladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 6 yaşındaki Ömer Güler, sünnet töreninde toplanan parayı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına bağışladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 16:06
Sünnet takılarını Türk askerine bağışladı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde 6 yaşındaki Ömer Güler, sünnet töreninde toplanan parayı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışladı.

Ayışığı Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilikle geçimini sağlayan Güler ailesi, 6 yaşındaki çocukları Ömer için sünnet töreni düzenledi.

Törenin ardından ailesine kendisine takılan paralarla bir şeyler almak istemediğini ve parayı Mehmetçik'e bağışlamak istediğini belirtmesi üzerine babası Ömer'i sünnetlik kıyafetiyle bankaya götürerek, TSK Güçlendirme Vakfına bağışta bulundu.

Baba Hasan Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığı ilk günden bu yana ailecek takip ettiklerini ve başarıyla sonuçlanmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Baba Güler, geçtiğimiz hafta içerisinde oğlu Ömer'in, sünnet düğününde kendi takılarını askerlere bağışlamak istediğini söylemesi üzerine çok duygulandığını belirtti.

Oğlunun isteğini kırmadığını ve bağış için bankaya geldiklerini ifade eden Baba Güler, şöyle konuştu:

"Son yıllarda özellikle terör operasyonlarında ordumuz tarafından kullanılan yerli ve milli silahlar bizleri millet olarak gururlandırıyor. Oğlum Ömer de bu başarıdan etkilenmiş olsa gerek ki geçtiğimiz hafta yaptığımız sünnet töreni sonrasında toplanan paraları ne yapmak istediğini sordum. O da asker abilerine bağışlamak istediğini söyledi. Bende parayı ilçede bulunan bir bankaya ailecek giderek yerli silahlarımızın üretimi ve geliştirilmesine destek amacıyla TSK Güçlendirme Vakfı hesabına yatırdım."

Büyüyünce asker olmak istediğini belirten Ömer Güler de "Askerimizi çok seviyorum. Onlar için her gün dua ediyorum. Sünnette 700 lira para toplandı. Ben ilk önce o parayla bisiklet alacaktım, sonradan toplanan parayı askerimize vermek istedim. Ailemde bunu kabul etti. Çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ömer'in bağışta bulunmasından haberdar olan Türk Diyanet-Sen Hatay İl Başkanı Bekir Sağlamve sendika üyeleri bankaya gelerek Ömer'i davranışından dolayı tebrik etti.

Sendika üyeleri ayrıca TSK Güçlendirme Vakfı'na da bağışta bulundu.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 16:06
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  2. sünnet
  3. Bağış
  4. TSK
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