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Sünnet Şöleni kayıtları başladı

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Geleneksel Sünnet Şöleni kayıtları başladı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
Sünnet Şöleni kayıtları başladı

Adapazarı Belediyesi tarafından bu yıl 16’ncısı düzenlenecek Geleneksel Sünnet Şöleni kayıtları başladı.


İlçe sınırları dahilinde ikamet eden 6 ile 14 yaş grubundaki çocukların kayıtlarının alınacağı Sünnet Şöleni, 2 Ağustos tarihinde yapılacak. Sünnet Şöleni’ne kayıt yaptırmak isteyenler, anne ve çocuğun nüfus cüzdanı fotokopisi ve İkametgah Belgesi ile başvurusunu yapabilecek. Başvurular Adapazarı Belediyesi ana binasında bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Ofisi ya da Adapazarı Belediyesi Güneşler Ek Hizmet Binası’nda bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne yapılabilecek. Kayıtlar 26 Temmuz Cuma günü sona erecek.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 17:02
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