0553 313 94 23

Sünnet olan çocuklara “Erkeklik Belgesi”

19 Mayıs Belediyesinde düzenlenen sünnet şöleninde erkekliğe ilk adımı atan miniklere çeşitli hediyeler ve "Erkeklik Belgeleri" verildi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
Sünnet olan çocuklara “Erkeklik Belgesi”

19 Mayıs Belediyesinde düzenlenen sünnet şöleninde erkekliğe ilk adımı atan miniklere çeşitli hediyeler ve "Erkeklik Belgeleri" verildi.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun’a çıkışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yıl boyu etkinlikler düzenleyen 19 Mayıs Belediyesi, yaptığı sünnet şöleni ile ilçede yaklaşık 100 çocuğu sünnet ettiriyor. Bafra Devlet Hastanesinde uzman hekimler tarafından yapılan sünnet ile erkekliğe ilk adımı atan minikleri ziyaret eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler ve bu yıl ilk defa düzenlenen “Erkeklik Belgelerini” de dağıttı.


Başkan Topaloğlu açıklamasında, “Göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal faaliyetlere ağırlık vermeye çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu tür sosyal faaliyetlere devam edeceğiz. Sünnet şölenimiz de her kesime ulaşabileceğimiz bir etkinlik. Her yıl 100’e yakın çocuğumuzu sünnet ettiriyoruz. Bundan sonrada var olduğumuz süre içinde sünnet şölenlerimize devam edeceğiz. Çocuklarımızı sağlıklı bir şekilde gençliğe hazırlamak istiyoruz. Çocuklarımızın erkekliğe attıkları bu ilk adım hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte çocuklarımızın damatlıklarını görmeyi bizlere ve siz ailelerine nasip eder” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 12:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Denizlispor kombinede indirim kampanyası süresini uzattı
    1. Denizlispor kombinede indirim..
    2. Nasıranlı: "Rabbim bir daha bu aziz..
    3. Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı
    4. Kurban Bayramında turizmcilerin 9..
    5. Hatay’da 15 Temmuz şehitleri için..
    6. İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları Kula’da..
    7. Hangi vücut tipi hangi diyeti..
    8. Ardahan’da Memur Sen’den 15 Temmuz..
    9. Düzce’de 15 Temmuz etkinliği
    10. Manisa’da 15 Temmuz şehitleri anısına..
    11. Güney-Doğu Avrupa İşbirliği Süreci..
    12. 195 ağacı katlettiler
    13. Bağdat'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    14. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    15. Mor Çatı’nın sitesinde skandal..
    16. “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    17. Trabzonspor'da futbol şube sorumlusu..
    18. FETÖ’yü anlatan "The Network (Ağ)"..
    19. Aliağa 15 Temmuz şehitlerini anıyor
    20. Başkan Akkuş’un 15 Temmuz mesajı
    21. Üzümde erkenci hasat başladı
    22. Çavuşoğlu'nun Doğu Akdeniz telefon..
    23. Bakan Kasapoğlu 15 Temmuz’un 3...
    24. Muğla’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    25. Karataş: “15 Temmuz 250 şehidin..
    26. Gölbaşı İlçesinde motosiklet kazası
    27. Protokol üyeleri gaziler ve şehit..
    28. Trabzonspor'da deprem! Resmen istifa..
    29. Hakkari şehidi son yolculuğuna..
    30. Minik öğrenciler şehitler için Kur’an..
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    ABD bunu konuşuyor... Pence'ten tepki çeken ziyaret!
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    Şifa kaynağı 10 kaplıca
    Şifa kaynağı 10 kaplıca