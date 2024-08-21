Sünnet, kanserden koruyor: Daha az gecikme, daha fazla kontrol! Sünnet ne zaman yaptırılmalı? Kalkan oluyor

Erkek çocukların hayatında önemli bir yere sahip olan sünnetin zamanlaması, çocuğun yaşı, kullanılan yöntem ve uygulanma şartları son derece kritik. Sünnetçi gibi hekim olmayanlar tarafından yapıldığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Özellikle ailelerde strese neden olan çocuk için ideal sünnet yaşı en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Doç. Dr. Muzaffer Akçay, sünnet için 2 yaş öncesi ve 6-10 yaş arasını önermekle beraber “Sünnet, penis kanseri gibi hastalıklara karşı koruyucudur. Bu yüzden sünnet özellikle ilk 2 yaş için daha uygundur” diye konuştu.

Sünnette kritik yaş aralığı

Sünnetin uygun yaş aralığının ne olduğu hususunda farklı görüşler olduğuna dikkat çeken Akçay, farklı yaklaşımların olduğunu kaydederek şunları söyledi:

“Sünnet yaşını çocuk özelinde düşünmek gerekir, çocuğun doğuştan sünnetli olması (hipospadias) yani sünnet derisinin olmaması, çocuğun fazla kilolu olmasından ötürü gömük penisisin olması veya psikolojik sebeplere ve aile dinamiklerine bağlı sünnet için önerilen yaş aralığı değişmektedir.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Çocuğun doğumundan sonra ilk 2 yaş içinde tuvalet eğitimi öncesinde sünnet olmasını öneren makaleler literatürde mevcuttur” ifadelerini kullanan Akçay, şunları söyledi: “2-6 yaş aralığında çocuktaki psikososyal gelişim açısından harici bir tıbbi zorunluluk olmadıkça sünnet önerilmemektedir. Diğer önerilen yaş aralığı ise 6-10 yaş aralığıdır.”

Sünnetin bilinmeyen faydaları! Bu hastalıkları engelliyor

Akçay, sünnetin faydalarına ilişkin şunları söyledi: “Sünnetin idrar yolu enfeksiyonunun görülme sıklığını, sfiliz, gonore (bel soğukluğu) gibi cinsel yolla bulaşan hastalıkların görülme sıklığını, HIV görülme sıklığını, penis kanserine yakalanma oranını azalttığı yapılan çalışmalar ile gösterilmiştir.”

Sünnet sonrasında dikkat edilmesi gereken noktalar!

Akçay, sünnetin genel veya lokal anestezi ile yapıldığını söyledi. “Cerrahi sonrasında enfeksiyon riskini azaltmak için yara hattına 4-5 gün boyunca antibiyotikli krem önerilir. Bu esnada su değdirilmemesi de önemlidir” diyen Akçay, şu önerilerde bulundu:

“Daha sonraki süreçlerde ılık suya oturma banyoları önerilmektedir. İlk günlerde sünnet insizyon hattında sirküler yani dairesel tarza ödem olması normaldir. Ödem yavaş yavaş indikten sonra ise yara hattında kabuklaşmalar olabilir. Ilık suya oturma banyoları bundan dolayı faydalı olmaktadır.”

İdeal zaman 2 yaşa kadar

Akçay, “Penis kanseri gibi hastalıklara karşı da koruyucu olduğu düşünüldüğünde sünnet özellikle de ilk 2 yaş için önerilmektedir” diye konuştu.