Sünnet çocukları Alişan ile doyasıya eğlendi

Ataşehir’deimkanı olmayan 100 aile’den 100 çocuğun sünneti AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığınca gerçekleştirildi. Özellikle Ataşehir’in 17 mahallesi’nde tespit edilen 100 çocuğun sünnetinin tamamlanmasının ardından Ataşehirlilerin çocuklarıyla birlikte eğlenebileceği şenlik programının yanısıraAtaşehirlilerin talepleri doğrultusunda arabesk ve pop müziğinin sevilen ismi Alişan konseri düzenlendi.

Etkinlik kapsamında etkinlik alanında çocuk oyun parkuru, yüz boyama, palyanço ve film karakterlerinden maskotlar yer alırken, katılım oldukça yoğun oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımının gösteriyle başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti.

Sünnet Şenliği ve Konserin açılış konuşmasında İlçe Başkanı Av. Ahmet Özcan, sünnet ettirilen çocukların ailelerine ve şölene katılanlara teşekkür ettikten sonra, 24 Haziran’da gerçekleştirilen seçimlere değindi ve şöyle dedi: “24 Haziran Seçimlerinde milletimizin feraseti ve kararlı duruşuyla AK Parti iktidarı ile Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi’nin ilk Başkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçti ve bu ülkenin Başkanı Erdoğan’dır dedi. Bu seçimin öncesinde ve sonrasında yapılmaya çalışılan ayak oyunları hepinizin gözleri önünde cereyan ediyor. Biz çok büyük bir milletiz, biz öyle bir milletiz ki, üç kıtada hükmetmiş bir ecdadın torunları olarak, aynı tabuta omuz veren, aynı ezanla orucunu açan, aynı kıbleye dönen bir milletin neferleriyiz.”

Özcan, Anadolu’daki medeniyetin bekçisi olduklarını, hiçbir gücün bu topraklara gözünü dikmemesi gerektiğini ifade ettikten sonra, Ataşehir’e sözü getirerek şöyle dedi: “Ataşehir için 10 yıllık bir kayıp söz konusudur. Geriye dönüp baktığımızda daha 2009 yılında verilmiş olan sözlerin dahi yerine getirilmemiş olduğunu görüyoruz. AK Parti’nin hizmet anlayışında, temelinde bu millete hizmet etmek vardır, bu millete hizmetkâr olmak vardır. Ancak biz Ataşehir Belediyesi’ni AK Partili bir belediye yaptığımızda, buradan açık yüreklilikle ilan ediyoruz ki, Yeniçamlıca’da hangi hizmet veriliyorsa Atatürk Mahallesi de aynı hizmeti alacak. İçerenköy hangi hizmeti alıyorsa Ferhatpaşa da aynı hizmeti alacak. Ataşehir sadece bir zümre ve bir bölgeden ibaret değildir. Biz bütün hizmetlerimizi, bütün yatırımlarımızı AK Parti iktidarlarında olduğu gibi, AK Partili bir Ataşehir Belediyesi’nde de bütün Ataşehir’e yayarak bütün Ataşehirlileri kucaklayacağız ve bu şekilde bir belediyecilik anlayışıyla Ataşehir’i hep birlikte yöneteceğiz.”

Sünnet Şöleni’nde Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu da konuşarak, bugün itibariyle Ataşehir’de 5 yılını doldurduğunu, bu beş yıl içinde iyi hizmetler yapmaya gayret ettiğini, içinde bulunulan zor ekonomik durumun geçici olduğuna inandığını ifade ederek, yakında yeni görev yerine gitmek üzere ayrılacağından Ataşehirlilerden helallik istedi.

İl Yönetim Kurulu üyesi İrem Selay Atay'da; "Sünnet olan çocuklarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Özellikle sünnet olan yavrularımızın askerlik ve düğünlerini görmeyi rabbim bizlere nasip etsin. İlçe Başkanımız Ahmet Özcan'ın uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve ekibiyle bu güzel organizasyonuna katkı sunan İstanbul Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemizde bu program gibi nice organizasyonları yapmayı Allah bize nasip etsin. 24 Haziran'dan sonra 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde Ataşehir'in de AK Belediyecilik ile buluşmasını rabbim bizlere nasip etsin" diyerek sözlerini tamamladı.

İstanbul Milletvekili Osman Boyraz da konuşmasında, “milletimiz ariftir, feraset sahibidir, her şeyi çok iyi anlar, gözlemler, gereğini ona göre yapar. Bugün yaşadığımız süreçte, nasıl kenetlendiysek, nasıl birlik ve beraberlik içindeysek, bizim üzerimize gelenleri nasıl püskürttüysek, bu dayanışma ruhuyla bütün üstümüze gelenleri berhava edeceğiz” dedi.

Konuşmaların ardından arabesk ve pop müziğinin sevilen ismi Alişan konser alanında Ataşehirlilerle buluştu. Aleyna Bayır isimli öğrencinin karakalem çalışmasını hediye ettiği sanatçı Alişan, sünnet olan çocuklarla sahnede birlikte oynadı. Etkinlik AK Parti İlçe Başkanı Av. Ahmet Özcan'ın ve Alişan'ın sünnet olan çocuklarla hatıra fotoğrafı çekinmesi ve hediye dağıtımı ile sona erdi.