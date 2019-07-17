Suni teneffüs kediyi hayata döndürdü Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kedi itfaiye ekiplerinin suni teneffüs ve kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Bandırma Sunullah Mahallesi Meydan Sokak’ta Figen Ünal’a ait evde yangın çıktı. Evden çıkan Ünal, itfaiye ekibini arayarak yardım istedi. Yangın mahalline gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliği itfaiye ekipleri evde hareketsiz halde yatan kediyi buldu. Dumandan etkilendiği belirlenen kediyi ilk önce evden çıkartan ekipler suni teneffüs ve kalp masajı yaparak kedinin tekrar hareketlenmesini sağladı.

Kedinin hareketlendiğini gören ekipler kediyi veterinere teslim ederek hayatını kurtardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.