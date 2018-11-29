Suni gündemle gerçek gündemi örtme çabasına karşı dikkat!

yeniakit.com.tr özel haber

Algı yönlendirme için kullanışlı bir araç olan medya bir takım şer odakları tarafından bilinçli toplumun oluşması engellemek için etkin bir biçimde kullanılıyor. Küresel derin güçler hain emellerine ulaşabilmek amacıyla yürüttükleri kirli planın deşifre olmaması için her türlü tedbiri de alıyor. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan kritik ve hayati konularda toplumun dikkatini dağıtmak amacıyla suni gündemler oluştularak medya eliyle sürekli bir takım haberler servis ediliyor.

Kirli oyun!

Mustafa Kemal büstlerine saldırı ve ünlülerin özel hayatları üzerinden toplum ayrıştırılmaya çalıştırılmakla birlikte insanların esas ve hayati meselelere yönelmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Küresel güçler uluslararası arenada kirli oyunlarını sergilerken toplumun olaylardan olabildiğince habersiz kalmasını hedefliyor.

Dünya savaşın eşiğinde

Suriye’de devam eden iç savaş, Türkiye’nin sınırlarının dibinde kurulmaya çalışılan terör devleti, İslam dünyasında bir türlü durmak bilmeyen kan ve gözyaşı, İsrail’in Filistin ve Gazze’de devam eden işgal hareketi, Yemen’de ve Afrika’da çocukların açlıktan ölmesi, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz’de tırmandırılan gerilim ve üçüncü dünya savaşının eşiğine gelen dünyada yaşanan gelişmeler özel olarak oluşturulan suni gündemlerle örtbas edilmeye çalışılıyor.

Medya magazinel olayları bilinçli olarak şişiriyor

Medya tarafından gerçek gündemi unutturacak kadar diri tutulan suni gündemler son dönemlerde ise dikkat çekecek biçimde artış gösterdi. Magazinel programlarla ünlülerin bütün yaşantısının istenmediği halde insanların gözüne sokulduğu yetmiyormuş gibi bazı olaylar daha da şişirilerek ülke gündeminin birinci sırasına yerleştiriliyor.

Şimdi de Acun ve Şeyma

Oyuncu Ahmet Kural ve şarkıcı Sıla’nın "dayak" olayı haftalarca Türkiye gündeminde tutuldu. Şimdi de Acun ve Şeyma Subaşı’nın boşanma vakası gündemde tutulmaya çalışılıyor.

Gerçek gündem çok farklı

Toplumun bir kesiminin tüm dikkatini verdiği bu magazinel vakalar gündeme getirlirken diğer yandan Türkiye’de ve dünyada kritik gelişmeler yaşanıyor. Evine 1600 liralık asgari ücretiyle ekmek götürmek zorunda kalan çalışanların gözü 2019’daki asgari ücret tutarının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na çevrili.

Yemen’de çocuklar açlıktan ölüyor

Diğer yandan Suudi Arabistan’ın hemen dibindeki Yemen’de çocuklar açlıktan ölüyor. Uluslararası yardım örgütü Save the Children (Çocukları Koruyun) Yemen'de 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden 5 yaş altı çocukların sayısının 85 bine ulaştığını açıkladı. Birleşmiş Milletler (BM) de geçen ay yaptığı açıklamada ortalama 14 milyon Yemenlinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

ABD’nin YPG’ye desteği arttı

Rahip Brunson bahanesiyle Türkiye’ye ekonomik düzenleyen başlatan ABD’nin ise Suriye’de DEAŞ bahanesiyle terör örgütü PKK ile olan ittifakı gün geçtikçe genişliyor. Terör örgütü PKK’nın Suriye koluna Türkiye’nin sınırlarının hemen dibinde terör devleti kurdurtmak isteyen ABD tırlar dolusu silah göndermeye devam ediyor. Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki terör yapılanmasına operasyon başlatmasından korkan ABD sınır hattı boyunca YPG’li teröristleri korumak için Türkiye'nin uyarılarına rağmen gözlem noktaları kurmayı sürdürüyor.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Tel Abyad’dan sonra Suruç’un karşısındaki Kobani’de de (Ayn El Arap) gözlem noktası inşaatının başladığı ve karakol binasının bitmek üzere olduğu öğrenildi.

Kaşıkçı cinayeti halen aydınlatılamadı

ABD bir yandan terör örgütlerini Türkiye’ye karşı desteklerken diğer yandan en büyük ortağı Suudi Arabistan, Türkiye’deki başkonsolosluğunda bir gazeteciyi gözünü kırpmadan katledebiliyor. Suudi Arabistan’ın İstanbul başkonsolosluğuna girdikten sonra kendisinden bir daha haber alınamayan ve öldürüldüğüne artık kesin gözüyle bakılan Cemal Kaşıkçı’nın cesedi hala bulunabilmiş değil. Amerika ise cinayeti Suudilerin işlediği ortaya çıksa bile Suudi Arabistan’la olan şer ittifakını sürdüreceğini açıkladı.

Türkiye eğer cinayetin üzerine kararlılıkla gitmeseydi uluslararası arenada zor duruma düşürülücekti.

Güneydoğu PKK tehdidi altında

Suni gündemlerle meşgul edilmeye çalışılan Türkiye’nin iç siyaseti de oldukça hareketli. Mart 2019’daki yerel seçimler için partiler ittifak arayışı içerisinde girdi. 24 Haziran genel seçimlerinde Cumhur İttifak’ı kuran AK Parti ve MHP yaklaşan yerel seçimlerde de birbirlerini destekleyecek.

Cumhur İttifak’ın karşısında ise CHP, İYİ Parti ve terör örgütünün siyasi kanadı HDP’nin kurmuş olduğu sözde ‘Millet’ ittiafı yer alıyor. CHP batıdaki büyük şehirlerde HDP’nin desteğini alırken HDP’de Güneydoğu illerinde kayyımlarla yönetilen belediyeleri tekrardan ele geçirmek için CHP’nin desteğini istedi. Böylece terör örgütü PKK’yı desteklediği ve çukur olaylarına zemin hazırladığı için kayyım atanan Güneydoğu’daki belediyelerin CHP’nin desteğiyle yeniden terör örgütü PKK’nın eline geçmesi söz konusu.

Türkiye ve dünyada hayati ve kritik gelişmeler yaşanırken toplumun algısını kapatmak ve dikkatini başka konulara yönlendirmek isteyen bir takım odaklar yaklaşan tehlikeyi göstermemek ve Türkiye’nin vermiş olduğu beka mücadelesini sekteye uğratmak için suni olaylarla suni gündemler oluştyrmayı sürdürüyor. Bunu da medya aracılığıyla yapıyor...

yeniakit.com.tr