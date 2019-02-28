0553 313 94 23

Sungurlu’ya yatılı hafızlık kuran kursunun temeli atıldı

Sungurlu İlçe Stadyumunun yanına yapılacak olan hafızlık kuran kursu için temel atma töreni düzenlendi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:39
Sungurlu’ya yatılı hafızlık kuran kursunun temeli atıldı

Sungurlu İlçe Stadyumunun yanına yapılacak olan hafızlık kuran kursu için temel atma töreni düzenlendi.


İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, "İlçemizde uzun yıllar ihtiyacını hissetmiş olduğu yatılı hafızlık kuran kursunun yapımına başlıyoruz. Cenab-ı hak bizleri mahcup etmesin" dedi.


3 dönümlük arsa üzerine 800 metrekarelik yapı alanı ile beraber 100 kişilik hafızlık kuran kursumuzu vatandaşlarımızın da yardımlarıyla inşallah kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini belirten Köksal, " Tamamlandığında ilçemiz için büyük bir ihtiyacını gidermiş olacağız. Çevre ilçelerimizde yatılı hafızlık kuran kursu bulunmasına rağmen Çorum’un en büyük ilçesi olan Sungurlu’da yatılı hafızlık kuran kursumuzun bulunmaması büyük bir eksiklikti. İnşallah bu eksikliği tamamlamak bizlere nasip olacak. Vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Bugün itibariyle temelini kazmaya başladık. Rabbim kolaylıklar versin" diye konuştu.


Din görevlisi arkadaşlarımız da maddi ve manevi olarak desteklerini beklediklerini ifade eden Müftü Köksal, "En kısa sürede ilçemize yakışır bir şekilde bir tesisi yapmanın mutluluğunu yaşayacağız. Kursumuzla beraber bir tatbikat cami yapacağız. Bir kompleks olarak 4-6 yaş grubu kuran kursumuz olacak. Gerektiğin de müftülük hizmetleri ile ilgili olarak alanlarda tahsis edeceğiz. Din hizmetini en güzel şekilde verilmesi gerektiren eksiklikleri bu vesile ile ilçemiz için gidermiş olacağız" ifadelerini kullandı.


Törene İlçe Müftüsü İbrahim Köksal ve Sungurlu Camii Kuran Kursu Yapma ve Yaşatma Derneği yöneticileri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Postmodern Bir Darbenin Anatomisi" konferansı
    1. "Postmodern Bir Darbenin Anatomisi"..
    2. AK Parti ile MHP arasındaki ittifak..
    3. Kategorilerine göre en fazla..
    4. Sarı Yelekliler, Fransız ekonomisini..
    5. AK Parti'nin Erzurum mitingi
    6. Kategorilerine göre en fazla..
    7. Hükümlülerin çocukları için cezaevinde..
    8. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    9. Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı..
    10. En fazla kazandıran yatırım fonları
    11. Arnavutköy’de “28 Şubat” söyleşisi
    12. Yatırım fonu istatistikleri
    13. 019'un yargıya güven yılı olmasını..
    14. Spigen Samsung Galaxy S10 serisi..
    15. Doğal gaz ithalatı aralıkta arttı
    16. Künefe yeme yarışması renkli..
    17. Yunanistan’da antika satıcıları daha..
    18. Medlife Sağlık Grubu, hastanelerinde..
    19. Aracıyla selde mahsur kalan sürücü..
    20. Eskişehir’de akıl almaz olay
    21. Pakistan Başbakanı İmran Han,..
    22. Buzlanan yolda kayan kamyon devrildi:..
    23. Merkez Bankası rezervleri 100 milyar..
    24. Fibabanka personel alım başvurusu |..
    25. Niğde’de 69 bekçi göreve başladı
    26. AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin:
    27. Kız arkadaşını darp eden şahıs..
    28. Konya’dan 28 Şubat mağduriyetlerinin..
    29. Galatasaray, BB Erzurumspor maçı..
    30. Akiş GYO'nun 2018 konsolide geliri 396..
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Yerel seçim öncesi Mete Yarar'dan kritik uyarı
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    Erbakan'ın kabrine giden Davutoğlu'nun yanındaki isim dikkat çekti
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama

    Günün Karikatürü

    28 Şubat 2019
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."
    AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."