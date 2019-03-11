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Sungurlu’da trafik kazası

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çarpan jeepin sağ ön tekerleği koptu.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:56
Sungurlu’da trafik kazası

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, orta refüje çarpan jeepin sağ ön tekerleği koptu.

 

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Akpınar Köyü yakınlarında meydana geldi. Abuzer G. yönetimindeki 16 TAB 83 plakalı jeep, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

 

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken kazayla ilğili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:56
  1. Kırıkkale
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