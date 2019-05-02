Sungurlu’da tohum ve fidan dağıtımı yapıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde hayata geçirilen“Çocuk Mühendisler İş Başında” projesi kapsamında tohum ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit tarafından köy okullarının ihtiyacı fide, tohum gibi malzemeler okul müdürlerine teslim edildi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, “2023 Eğitim Vizyonu rehberliğinde hazırladığımız Çocuk Mühendisler İş Başında Projesi ile 15 köy okulumuzun ihtiyacı olan tüm malzemeler İlçe Ziraat Odası tarafından ücretsiz olarak temin edilmiştir. Proje kapsamında okullarımızın ihtiyaç duyduğu çeşitli tohum, fidan ve malzemeler okul müdürlerimize teslim edilmiştir. Okullarımız, dağıtılan tohum ve fidanların öğrencilerimizle birlikte bir an evvel toprakla buluşmalarını sağlayacaklardır. Sadece köy okullarımıza değil ilçe merkezinde yer alan okullarımıza da ihtiyaca göre fidan dağıtımı yapacağız. Merkezde öğrenim gören öğrencilerimizin de yeşille, toprakla buluşmalarını sağlamaya çalışacağız. Eğitimde kaliteyi artırmak, çocuklarımızda çevre bilinci ve doğa sevgisi aşılayarak yetişmelerini sağlamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Projeye katkıda bulunan Ziraat Odamıza ve okul müdürlerimize teşekkür ediyorum” dedi.