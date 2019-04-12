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Sungurlu’da servis araçları denetlendi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarında denetimlerine devam ediyor.

12 Nisan 2019 Cuma 14:33
Sungurlu’da servis araçları denetlendi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrenci taşımacılığı yapan servis araçlarında denetimlerine devam ediyor.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri tarafından yapılan okul çıkış saatinde yapılan denetimde köylere taşıma yapan öğrencilerin bulunduğu minibüsler teker teker durdurularak, okul servis araçları inceleme formu kriterlerine göre inceleme yapıldı.


Sungurlu Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin güvenle okullarına gidip gelmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade etti.


Okul servislerinin denetimlerin devam edeceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Eryiğit, "Geleceğimiz olan evlatlarımızın okullarına sağlıklı bir şekilde taşınması için çalışıyoruz. Bu nedenle sürücülerimizden daha duyarlı ve dikkatli olmalarını bekliyoruz. Öğrencilerimizin güvenliği ve huzuru her şeyin üstündedir” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma 14:33
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