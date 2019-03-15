0553 313 94 23

Sungurlu’da seçim güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Seçim İrtibat ve Koordinasyon Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.

15 Mart 2019 Cuma 18:30
Sungurlu’da seçim güvenlik kurulu toplantısı yapıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimleri nedeniyle Seçim İrtibat ve Koordinasyon Güvenlik Kurulu Toplantısı yapıldı.


Kaymakam Mitat Gözen, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler yerel seçimlerinde, milletin iradesinin sandığa en güzel şekilde yansıması için kamu kurum ve kuruluşlarına da düşen görevler bulunduğunu belirterek, güvenliği sağlama görevinin başta Kaymakamlık olmak üzere kolluk birimlerine ait olduğunu, kamu görevlileri olarak tarafsızlık ilkesine bağlılığımızı göstererek, seçim döneminde güvenlikten sağlığa, haberleşmeden enerjiye kadar her husus düşünülerek muhtemel aksaklıkların belirlenmesi ve buna göre tedbir alınması gerektiğini belirtti.


Toplantıda seçimin huzur ortamında ve uzun yıllardır sahip olduğumuz demokratik tecrübeye yaraşır şekilde gerçekleştirilmesi üzere alınacak tedbirler ele alındı.


İlçe Kaymakamı Mitat Gözen başkanlık gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan Vekili Nedim Karaca, İlçe Jandarma Komutan Vekili Kıd. Bş. Çvş Muammer Ulu, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdür V. Yalçın Akkaya, İlçe Sağlık Grup Başkanı Uğur Gül ve daire amirleri katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı
    1. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    2. İmamoğlu: “Kin ve nefret her şeyi..
    3. AK Parti’li Canikli: "Hiçbir..
    4. Ünlü futbolcu Jacques Faty’ın..
    5. 3 kulüpten Şenol Güneş'e büyük tepki!
    6. Topçu: “Yeni Zelanda’daki hastalıklı..
    7. Sivil toplum kuruluşlarından ezana..
    8. Malezya'da 4 milletvekili daha..
    9. Otobüs koltuğu arasına sakladığı..
    10. Park etmeye çalıştığı aracıyla bahçeye..
    11. Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
    12. Bingöl'de çığ düştü
    13. Eğitim-Bir-Sen’den sınava hazırlık..
    14. Çin'de Cannavaro dönemi
    15. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    16. Voleybol: AXA Sigorta Erkekler Kupa..
    17. MÜSİAD’dan Yeni Zellanda’da ki..
    18. Mescide saldırdılar! Bir alçaklık daha
    19. Beykoz’a yeni okul
    20. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    21. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum,..
    22. Trump'tan NATO'ya yeni komutan ataması
    23. Denizli'de kaçak kazı operasyonu: 17..
    24. İdealtepelilerden Başkan Kılıç’a tam..
    25. İrem Su, son yolculuğuna duvağıyla..
    26. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep’te
    27. Başkan Ali Çetinbaş: "31 Mart,..
    28. Malatya’da uyuşturucu ticaretine 5..
    29. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu..
    30. Bilal Erdoğan’dan Yeni Zelenda..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı