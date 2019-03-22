Sungurlu’da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Eğitim ve Okul Güvenliği toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, Şubat ve Mart ayında yapılan faaliyetleri ve projeleri hakkında bildi verdi. Eğitime verdiği desteklerinden dolayı Kaymakam Mitat Gözen ve daire müdürlerine teşekkür etti.

Toplantıda konuşan Kaymakam Mitat Gözen, “Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sağlıklı bir şekilde el birliğiyle çalışmalıyız. Okullarda güvenlik sadece emniyet ve asayiş konusu değil, bunun bir çok kolları var. Çeşitli kuruluşların, ailelerin sahiplenmesi gereken yönleri var. Bu konularda müşterek olarak çalışmamız gerekiyor. Okullarımızın iç güvenliği de son derece önemli. Okullarımızın kendi iç güvenliği Okul Müdürlerimiz sağlıyor. Okul Müdürlerimiz çalışma arkadaşları ve okul aile birliği ile birlikte iş birliği içerisinde güvenliği sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak durumunda. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Kaymakam Mitat Gözen Başkanlığında yapılan toplantıya, Cumhuriyet Başsavcılığı, Sungurlu MYO ve KYK Yurt Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kolluk Birimleri, Kamu kuruluşları temsilcileri, Okul Aile Birliği Temsilcileri ve Okul Servis Araçları Şirket Temsilcileri katıldı.