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Sungurlu’da öğrenci servisleri denetlendi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler.

28 Şubat 2019 Perşembe 17:59
Sungurlu’da öğrenci servisleri denetlendi

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servis araçlarını denetlediler.


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü denetleme komisyon üyeleri köylerden şehir merkezine öğrenci taşıyan servisleri 4 ayrı noktada denetlediler. Okullara taşıma yapan öğrenci servislerine yönelik yapılan denetimlerde servis araçlarında bulunması gereken işaret ve ilk yardım malzemeleri, emniyet kemerleri, araç muayene ve ruhsatları ile servis aracı içindeki oturma düzeni kontrol edildi.


2018-2019 Eğitim öğretim yılının 2. Döneminin başlaması ile birlikte öğrencilerin, güvenle okullarına gidip gelmeleri için her türlü tedbiri aldıklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit “Araçlarda sürücülerin yönetmeliklerde belirtilen şartlarda taşıma yapıp yapmadıklarını kontrol ettik, öğrencilerin güvenli ve emniyet içerisinde taşınmaları konusuna hassasiyet gösteriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 17:59
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