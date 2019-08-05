0553 313 94 23

Sungurlu’da mezarlıklar bakıma alındı

Sungurlu Belediyesi yaklaşan Kurban bayramı öncesinde ilçe mezarlıklarını bakıma aldı.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
Sungurlu’da mezarlıklar bakıma alındı

Sungurlu Belediyesi yaklaşan Kurban bayramı öncesinde ilçe mezarlıklarını bakıma aldı.


Her yıl düzenli olarak mezarlıkların bakım ve onarımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından mezarlıklar içindeki kuruyan otlar ve kuruyan ağaç dalları temizlenerek, dikenler ve yabani otlar kesiliyor" dedi.


Vatandaşların mezarlık ziyaretlerini daha rahat şekilde yapmalarını amaçladıklarını belirten Şahiner, çalışmaların Kurban Bayramı öncesi tamamlanacağını ifade etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 16:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm nesilleri tehdit ediyor”
    1. Yeşilboğaz: “Nükleer silah, tüm..
    2. Quick Sigorta’nın sahibi Maher..
    3. Fındık için üç ülkeden Ordu'ya bakan..
    4. Dacic: FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin..
    5. Kaymakam Coşkun, Yakupabdal Tabiat..
    6. Batman'da su kuyusu için bahçesini..
    7. Alman medyasından Türk ekonomisine övgü
    8. İskoçya’nın bağımsızlığı için yeni umut
    9. Bayburt Milletvekili Battal, Demirözü..
    10. Sokak arasında et çekenlere sıkı..
    11. Bilecik Belediye Mezbahası Kurban..
    12. Manisa’da asfalt çalışmaları hızlandı
    13. Altının kilogramı 260 bin 200 liraya..
    14. Konya'da eve giren yılanı itfaiye..
    15. Kurtarma ekipleri dağda kekik..
    16. Ödemiş emniyetinden zehir takibi:..
    17. Alman Handelsblatt gazetesi Türk..
    18. AA Haber Akademisinden ORSAM'a ziyaret
    19. Bingöl’de Güvenlik ve Asayiş..
    20. Emekli olduktan sonra 2 şiir kitabı..
    21. Hindistan'daki seller
    22. Tuzla Piyade Okulu'nda korkutan yangın
    23. Gökhan Gönül ameliyat oldu
    24. Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül,..
    25. Türkiye Malatyaspor’u yakından takip..
    26. Bu mahallede kimse aç kalmıyor
    27. Fatih Terim'e transfer şoku
    28. Erol Bedir Beşiktaş'tan transferi..
    29. Sakarya’da 2 günde meydana gelen..
    30. ESOGÜ dergisi bilgi birikimine katkıda..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'nin Türkiye'ye yapacağı gizli teklif ortaya çıktı!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır