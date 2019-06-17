Sungurlu’da ilk buğday borsa’ya geldi Çorum’un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi. Bahşılı Köyü’nden gelen buğday geleneksel satış yöntemiyle satıldı.

İlçeye bağlı Bahşılı Köyü’nde Mustafa Olcak’a ait tarladan biçilen ekmeklik buğday, Sungurlu Ticaret Borsası’na getirildi. Olcak tarafından getirilen 1,5 ton buğday, kilosu 1.334 TL’den Mustafa Kürbüz tarafından satın alındı.

Yılın ilk buğday ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Bahşılı Köyü’nde Mustafa Olcak isimli çitçimize ait tarladan biçilen buğday, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı." ifadelerini kullandı.

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