0553 313 94 23

Sungurlu’da ilk buğday borsa’ya geldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:40
Sungurlu’da ilk buğday borsa’ya geldi

Çorum’un Sungurlu ilçesinde yılının ilk buğdayı, Sungurlu Ticaret Borsası’na geldi. Bahşılı Köyü’nden gelen buğday geleneksel satış yöntemiyle satıldı.


İlçeye bağlı Bahşılı Köyü’nde Mustafa Olcak’a ait tarladan biçilen ekmeklik buğday, Sungurlu Ticaret Borsası’na getirildi. Olcak tarafından getirilen 1,5 ton buğday, kilosu 1.334 TL’den Mustafa Kürbüz tarafından satın alındı.


Yılın ilk buğday ürününün satışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Sungurlu Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Kürbüz, "Bahşılı Köyü’nde Mustafa Olcak isimli çitçimize ait tarladan biçilen buğday, Borsamıza getirilerek satışı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:40
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Direksiyon hâkimiyetini kaybedince aracı köprüden kanala uçtu
    1. Direksiyon hâkimiyetini kaybedince..
    2. Bakan Selçuk, Çocuk Evleri Sitesindeki..
    3. Adıyaman’da Akua park bu yıl da..
    4. Psikolojik rahatsızlığı olan turist,..
    5. Kremlin'den ABD'ye "siber savaş"..
    6. Goji Berry hasadı için gün sayılıyor
    7. Köylerde bulunan 16 metruk bina yıkıldı
    8. Tarihi Zerzavan Kalesi’nde taekwondo
    9. Aydın’da elektronik sigara operasyonu
    10. ABD'de sokak partisinde silahlı..
    11. Biga Belediyesinde stratejik plan..
    12. Çocuklar yaz döneminde..
    13. Sınırda büyük gerilim! 6 bin asker..
    14. MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP..
    15. 23. ETUDOSD Dağcılık Şenliği sona erdi
    16. Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası..
    17. Her salı günü vatandaşlara ayrılacak
    18. Caretta carettalar için havai fişek..
    19. Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası..
    20. YKS’ya geç kalan öğrencilerin..
    21. Bitkin halde bulunan kızıl geyik..
    22. "Yatırımcı, Türkiye'nin doğruları..
    23. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    24. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    25. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    26. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    27. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    28. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    29. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    30. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!