Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Baktat Kavşağı’nda meydana geldi. Ankara’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hüseyin Yüzer yönetimindeki 41 AAR 691 plakalı otomobil ile aynı istikamete seyir halinde olan İbrahim Çelenkoğlu yönetimindeki KR GO 374 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki sürücü ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Hatice Yüzer ve Emine Çelenkoğlu yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.