Sungurlu’da ekili arazileri dolu vurdu Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı bazı köylere yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı bazı köylere yağan ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle ekili araziler zarar gördü.

İlçede bir süredir aralıklarla devam eden sağanak yağış ve dolu, son olarak ova köylerinde etkili oldu. Önceki gün ceviz büyüklüğünde yağan dolu yağışı özellikle ekili arazilere zarar verdi.

Kula köyünde 15 dakikada ekili arazilerin büyük kısmının zarar gördüğünü söyleyen Çiftçi Hicabi Altuntaş, "Dün bir anda bastıran ve yaklaşık 15 dakika süren dolu yağışı nedeniyle ekili mahsullerimiz zarar gördü" dedi.

Ceviz büyüklüğündeki dolu nedeniyle tarım arazilerinin adeta beyaz örtüyle kaplandığını söyleyen Altuntaş, "Köyümüzdeki buğday, arpa, nohut tarlalarının tamamına yakını zarar gördü. Keza meyve ağaçları da zarar gördü. Allah yardım etsin bu vatandaşa" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.