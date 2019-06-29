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Sungurlu’da doğaya 200 keklik salındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde süneyle mücadele çalışmaları kapsamında 200 tane kınalı keklik doğaya salındı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
Sungurlu’da doğaya 200 keklik salındı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde süneyle mücadele çalışmaları kapsamında 200 tane kınalı keklik doğaya salındı.


Çankırı’daki üretim tesislerinden getirilen kınalı keklikler Sungurlu’ya bağlı Yarımsöğüt, Sarıkaya ve Derekışla köylerinde doğaya bırakıldı.


Tarım İl Müdürü Orhan Sarı, bilinçsiz avlanma ve zira ilaçların etkisiyle doğada tahrip olan dengenin kurulması açısından yaban hayatını destekleyici çalışmalar yürüttüklerini söyledi.


Sarı, doğaya salınan kekliklerin de yaban hayatının korunmasına ve gelişmesine önemli katkı sağlayacağını vurguladı.


Sungurlu Ziraat Odası Başkanı Ramazan Kelepircioğlu da, süneyle mücadele çalışmalarının devam edeceğini belorterek, çiftçilerden bu çalışmalara destek olmalarını istedi.


Programa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Damızlık Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Sungurlu İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek,Çiftçi Malları Koruma Başkanı Seyfi Erayhan ve çiftçiler katıldı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:37
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