Sungurlu’da ahşap oyuncak üretimi başlıyor

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü ahşap oyuncak imalatı yapacak.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, "Özelliklede anaokulları ile özel eğitimlerin oyuncak ve akıl-zeka oyunlarının ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümü ile bir çalışma başlattık. Bu çalışmaya göre İlçemizdeki okullarımızın oyuncak ihtiyaçları İlçemizde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümümün yapması konusunda okul idarecileri ve öğretmenlerimiz ile birlikte çalışmalar yapıyoruz. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölüm öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi farklı yerlerdeki Mesleki ve Teknik liselerin ahşap oyuncak yapan atölyelerini ziyarete gönderdik. İlçemizde Mesleki ve Teknik Eğitim Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümü ahşap oyuncak üretimi yapacak. Toplantıya katılan okul öncesi öğretmenlerimiz Zümre başkanları Çocuk gelişimi için oyuncağın önemini vurguladılar, çocuklara oyuncak seçilirken çocukların zihin ve el-kas becerilerini birlikte geliştirecek sağlıklı oyuncakların seçilmesi yönünde uyarılarda bulunan öğretmenlerimiz. Plastik oyuncaklara göre daha sağlıklı, dayanıklı ve güvenli bir alternatif olarak görülen ahşap oyuncakları kullanmak istediklerini belirttiler.." dedi.

Sungurlu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümünde bulunan Anaokullarında kullanılan ahşap oyuncak karşılamak okul-sektör işbirliğini geliştirmek ve karşılıklı görüş alışverişi yapmak amacıyla Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit başkanlığında Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölümünde Şube Müdürü Neşe Akalın, Şehit İlhan Çaylan Anaokulu Müdürü Mesut Bilişik, Şehit Yasin Keyvanoğlu Anaokulu Müdürü Yasemin Yiğitbaş, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür vekili Necip Kayalı, Mobilya ve İç Mekan Tasarım bölüm öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenleri Zümre Başkanları ile Ahşap Oyuncak istişare toplantısı yapıldı. Üretilen oyuncaklar incelendi.