Sungurlu’da 750 fidanı toprakla buluştu

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü işbirliği ile 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanına 750 fidan dikildi.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, "Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzle her yıl ilkbahar ve sonbahar dönemleri olmak üzere Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başladığım 2017 yılından itibaren toplam 2000’in üzerinde fidanı 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı olarak oluşturduğumuz alanda toprakla buluşturduk. Bugün de 750 fidanı toprakla buluşturup can sularını verdik." dedi.

Bugün yapılan fidan dikim etkinliğimizi denetimli serbestlik müdürlüğümüzde cezalarını infaz etmekte olan hükümlülerimiz yanında özellikle öğrencilerimiz, gençlerimiz, vatani hizmetlerini yerine getiren askerlerimiz ve kurumlarımızla ele ele işbirliği içinde gerçektirdik diyen Başsavcısı Emrah Özge Yelken, "Amacımız daha yeşil bir Sungurlu oluşturmak ve şehrimize nefes aldıracak alanlar ve ormanlar oluşturmak. Özellikle öğrencilerimiz ve gençlerimiz başta olmak üzere etkinliğimize katılanların üzerinde ağaç ve yeşil sevgisi oluşturmak istiyoruz. Ağaç dikmenin önemini ve keyfini özellikle genç arkadaşlarımız aşılamak istiyoruz. Sungurlumuzda dikili bir ağaçlarının olmasını arzuluyoruz. Hep birlikte el ele vererek bir yandan keyifli zaman geçirirken bir yandan da çevrenin yeşillenmesine katkıda bulunuyoruz. Denetimli serbestlik yükümlülerimiz de hem bir yandan hayırlı bir işe vesile olurken bir yandan da cezalarını infaz ediyorlar." şeklinde konuştu.

Sungurlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Denetimli Serbestli Müdürlüğümüz olarak daha yeşil bir Sungurlu için üzerimize düşeni bundan sonra da seve seve yapacaklarını kaydeden Emrah Özge Yelken, "Bu vesile ile başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm Aziz Şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fidan dikim programına Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Özge Yelken, Komisyon Başkanı Yasin Uğurer, Cumhuriyet Savcıları, Denetimli Serbestlik Müdürü Vedat Gülşen, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Muammer Ulu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit ve öğrenciler katıldı.