Sungurlu’da 3 günde 159 ünite kan toplandı Türk Kızılay’ı Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Sungurlu’da başlatılan kan bağışı kampanyasında 159 ünite kan toplandığı bildirildi.

Türk Kızılay’ı Derneği Çorum Kan Bağış Merkezi tarafından Sungurlu’da başlatılan kan bağışı kampanyasında 159 ünite kan toplandığı bildirildi.

Kızılay Çorum Şube yetkilileri, Çorum Kan Bağışı Merkezi tarafından Atatürk Meydanı’nda Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri düzenlenen kampanya kapsamında 200 kişinin başvuruda bulunduğu, ilk gün 48, ikinci gün 55 ve son gün 56 olmak üzere toplamda 159 ünite kan toplandığını söyledi.

Kan bağışının önemine dikkat çeken Kızılay Çorum Şube yetkilileri, kurtulacak bir hayatın bağışlanan kanlara bağlı olduğunu söyleyerek, kampanyaya destek veren herkese teşekkür ettiler.

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