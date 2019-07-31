Sungurlu’da 10 dilim kavun hasadı başladı

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı, Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Arzu Özkader, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Kenan Erdem ve Sungurlu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hicabi Berişbek ile birlikte Sungurlu’da On dilim kavunu üretimi yapılan köylerde incelemelerde bulundu.

Tokullu ve Çayyaka köylerinde üreticilerle bir araya gelen İl Müdürü Sarı; "2011 yılında Ondilim kavunu için coğrafi işaret ve Kavun üretici birliği kurulması için çalışma başlattıklarını dile getirerek, bugün bıraktığımız yerden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üretilen kavunları traktörün üzerinde alıcı bekleyerek satmak yerine bunların bir soğuk hava deposunda muhafazasının sağlanması, satış reyonu şeklinde bir yerde satışının yapılabilmesi ya da büyük marketlere satışının sağlanmasında birlik kurmak ön plana çıkıyor. Bununla ilgili bir altyapıyı nasıl oluşturabiliriz, bununla ilgili nasıl çalışma yapabiliriz düşüncesiyle hem burada yerinde ziyaret edelim hem de üreticiler olarak sizlerle bunları konuşalım istedik." dedi.

Orhan Sarı; Sungurlu da yetiştirilen ondilim kavunlarındaki tat ve aromanın başka yerlerde yetişen kavunlarda bulunmadığını, Sungurlu’nun toprak yapısı ve iklim şartlarından dolayı burada yetişen kavunların beğeniyle tüketildiğini söyledi.

Tokullu, Çayyaka, Kavşut, Yörüklü ve Karaçay köylerinde yoğun olarak on dilim kavun üretimi yapıldığını belirteren Tokullu Köy muhtarı Zeki Kumtemir; "Eski tip üretim modelleriyle üretim yaptıklarını ve 70’li yıllarda kurulan sulama sistemini kullandıkları için kavunu yeterli sulayamadıklarını, bu yüzden deistedikleri verimi alamadıklarını dile getirerek, en önemli sorunlarının su ve pazarlama olduğunu söyledi.

Yaşadıkları sıkıntıları anlatma şansı bulan kavun üreticileri, en büyük sorunlarının su sorunu olduğunu belirttiler ve bu konuda yetkililerden destek beklediklerini dile getirdiler.

İl Müdürü Orhan Sarı; İlçede 11 köyde yaklaşık 20 bin dekar alanda ondilim kavun üretildiğini hatırlatarak bu azımsanmayacak bir rakam. Üretilen ürünlerin pazarlanması için neler yapabiliriz bu konuda birlikte çalışarak çözüm yolları bulmamız gerekiyor. Günümüzde pazarlama başta olmak üzere birçok konuda ayrıcalık sağlayan üretici örgütü gibi bir yapının önemli olduğunun altını çizdi.

Kavunun münavebede iyi bir bitki olduğunu, Delice çayının tuzlu olması sebebiyle tuzluluğa dayanıklı hububat çeşitlerinin araştırılarak bölgede ekiminin yapılması gerektiğini belirten İl Müdürü Orhan Sarı; tüketicilerden de hem sağlıklı beslenme hemde üreticilerimize destek olmak için kavun başta olmak üzere meyve tüketimine özen göstermelerini istedi.

Çayyaka köy muhtarı Bilal Ayhatalp’da köyümüze kadar gelerek bizlerin sorunlarını dinleyerek bizlere yol gösterdikleri için İl Müdürüne teşekkür etti.

Üreticilerle yapılan sohbetin ardından İl Müdürü Orhan Sarı ve beraberindekiler kavun tarlasına geçerek incelemede bulundu.