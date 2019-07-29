Sungurlu polisinden trafik denetimi Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak trafik denetimi gerçekleştirildi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak trafik denetimi gerçekleştirildi.

Gece saat 22:00-01:00 arasında İlçe kaymakamlığı önünde polis trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada özellikle alkolün etkisiyle araç kullanma konusunda sürücüler denetlendi.

Yapılan denetimlerde sürücülere meydana gelen kazaların büyük bir kısmının alkolün etkisiyle gerçekleştiği hatırlatılırken, polis trafik ekipleri tarafından sürücüler alkollü olarak araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.

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