Sungurlu polisinden trafik denetimi
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak trafik denetimi gerçekleştirildi.29 Temmuz 2019 Pazartesi 10:41
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak trafik denetimi gerçekleştirildi.
Gece saat 22:00-01:00 arasında İlçe kaymakamlığı önünde polis trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamada özellikle alkolün etkisiyle araç kullanma konusunda sürücüler denetlendi.
Yapılan denetimlerde sürücülere meydana gelen kazaların büyük bir kısmının alkolün etkisiyle gerçekleştiği hatırlatılırken, polis trafik ekipleri tarafından sürücüler alkollü olarak araç kullanmamaları konusunda uyarıldı.
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