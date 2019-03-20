Sungurlu Polisinden huzur uygulaması Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler huzur uygulaması düzenledi.

Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler huzur uygulaması düzenledi.

Halkın huzur ve güvenini sağlamak için görev yapan güvenlik güçleri halkın her zaman yanında olduğunu hissettirmek, suç işlemeye niyetli kişileri bu amaçlarından caydırmak, ilçe genelinde huzur ve güven ortamını tesis etmeye yönelik olarak, umuma açık alanlarda uygulama yaptı.

Uygulamalarda, kimlik kontrollerini ve üst aramalarını gerçekleştiren polis ekipleri, ilçe genelinde yapılan uygulamanın sıklıkla tekrarlanacağını söylediler.

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